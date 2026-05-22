İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Mayıs günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Bayraklı

22.05.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Mansuroğlu Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 259, 260, 261, 262, 266, 267, 267/1 ve 268. sokaklar ile Haşim İşcan Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID’si 3707579’dur.

24.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Mansuroğlu Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3707629’dur.

23.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Osmangazi Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 617/8, 617/9 ve 617/11. sokaklar ile Yavuz Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID’si 3711464’tür.

Bergama

24.05.2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Çitköy, Doğancı, Ferizler ve Paşaköy mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Doğancı Merkez Küme Evleri, Ferizler Köyü İç Yolu ve Paşaköy Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID’si 3711426’dır.

23.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Aşağıbey ve Yukarıbey Kaplan mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kaplanköy Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID’si 3711531’dir.

23.05.2026 tarihinde 09.21 ile 17.00 saatleri arasında İsmailli Hacılar Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Hacılar İsmaili Bucağı Sokak ve Hacılar Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID’si 3711538’dir.

Bornova

22.05.2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Barbaros Caddesi, Hürriyet Caddesi ve çok sayıda sokak etkilenecektir. Çalışma ID’si 3707587’dir.

23.05.2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Yakaköy Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kiraz Sokak ve Özbek Sokak etkilenecektir. Çalışma ID’si 3707599’dur.

23.05.2026 tarihinde 12.00 ile 15.00 saatleri arasında Yakaköy Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kiraz, Nilüfer ve Poyraz sokakları etkilenecektir. Çalışma ID’si 3707605’tir.

24.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kazımdirik Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ankara Caddesi ile 400, 401, 402, 403, 407, 413, 414, 416, 416/1, 417, 418 ve 419. sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID’si 3707629’dur.

23.05.2026 tarihinde 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Birlik, Işıklar, Karacaoğlan, Yeşilova ve Zafer mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kemalpaşa Caddesi, Kamil Tunca Caddesi ve çevre yolları etkilenecektir. Çalışma ID’si 3711787’dir.

24.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Doğanlar Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1487, 1517, 1526, 1527, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1544, 1545, 1546 ve 1550. sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID’si 3712338’dir.

24.05.2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Gökdere Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Gökdere Caddesi ile Akgül, Ceylan, Çiğdem, Erdem, Güvercin, İnci, Kale ve Nehir sokakları etkilenecektir. Çalışma ID’si 3712344’tür.

Foça

22.05.2026 tarihinde 12.00 ile 17.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3711509’dur.

Karaburun

22.05.2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Mordoğan Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden çok sayıda sokak, cadde, küme evi ve site içi yollar etkilenecektir. Çalışma ID’si 3710029’dur.

23.05.2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Eğlenhoca ve Küçükbahçe mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Karareis Küme Evleri, Kocadere Sokak ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID’si 3710044’tür.

Kemalpaşa

22.05.2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet, Ören Egemen ve Yiğitler mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Arıkaltı Caddesi, İncirlipınar Caddesi ve çevre sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID’si 3707396’dır.

23.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy, Nazarköy, Örnekköy ve Soğukpınar mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden çok sayıda sokak ile Baykal, Değirmen ve Kemalpaşa caddeleri etkilenecektir. Çalışma ID’si 3711540’tır.

24.05.2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Ansızca, Kuyucak ve Yenmiş mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Ansızca Köyü Yolu, Kuyucak Yolu Küme Evleri ve çevre yollar etkilenecektir. Çalışma ID’si 3711546’dır.

Konak

22.05.2026 tarihinde 00.00 ile 03.00 saatleri arasında Alsancak ve Umurbey mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Atatürk Caddesi ile 1458, 1460, 1464, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472 ve 1473. sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID’si 3705990’dır.

22.05.2026 tarihinde 00.00 ile 03.00 saatleri arasında Alsancak Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1474. Sokak ve Atatürk Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID’si 3705991’dir.

23.05.2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında 1. Kadriye, 2. Kadriye ve Duatepe mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Konak Tüneli çevresi ile çok sayıda sokak etkilenecektir. Çalışma ID’si 3711511’dir.

Ödemiş

22.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bıçakçı Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Börülcelik Küme Evleri ve Kervan Yaylası Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID’si 3707292’dir.

22.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çaylı ve Emirli mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Karşıyaka Mevkii Küme Evleri ve Kız Mezarlığı Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID’si 3707427’dir.

23.05.2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Bademli ve Ovakent mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Odeşe ve Suluirim küme evleri etkilenecektir. Çalışma ID’si 3711468’dir.

23.05.2026 tarihinde 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Ovakent Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3711523’tür.

24.05.2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Kayaköy Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden çok sayıda cadde ve sokak etkilenecektir. Çalışma ID’si 3712432’dir.

24.05.2026 tarihinde 01.00 ile 03.00 saatleri arasında Çamyayla ve Horzum mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden köy iç yolları ve küme evleri etkilenecektir. Çalışma ID’si 3712696’dır.

Selçuk

22.05.2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Şirince Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 221. Sokak ve Karaotluk bölgesi etkilenecektir. Çalışma ID’si 3709961’dir.

24.05.2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Belevi Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3712430’dur.

Torbalı

23.05.2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Pancar Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Ayfer Durgut Caddesi, Şehit Erdinç Tekirli Caddesi ve çevre sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID’si 3711649’dur.

23.05.2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Kazım Karabekir ve Pancar mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden çok sayıda cadde, sokak ve sanayi bölgesi etkilenecektir. Çalışma ID’si 3711653’tür.

24.05.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Eğerci Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID’si 3712414’tür.

24.05.2026 tarihinde 09.45 ile 10.45 saatleri arasında İstiklal ve Yazıbaşı mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden çok sayıda cadde ve sokak etkilenecektir. Çalışma ID’si 3712419’dur.

24.05.2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Göllüce, Mustafa Kemal Atatürk, Naime, Pamukyazı, Sağlık, Subaşı ve Tulum mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Mimar Kemalleddin Caddesi ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID’si 3712430’dur.

24.05.2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Yazıbaşı Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’si 3712439’dur.

24.05.2026 tarihinde 01.00 ile 02.00 saatleri arasında Çapak, Torbalı ve Yedi Eylül mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden çok sayıda sokak, bulvar ve cadde etkilenecektir. Çalışma ID’si 3712449’dur.