Haberler

Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultayını iptal eden şok kararının ardından siyaset kazanı kaynarken, ilk somut iddialar gazeteci Sinan Burhan'dan geldi. Sosyal medya hesabından CHP kulislerini sarsacak bir yol haritası paylaşan Burhan, Özgür Özel yönetiminin başta karara direneceğini belirtti. Burhan, buna karşılık 2 büyükşehir belediye başkanı ve 70 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu’nun safına geçmek için harekete geçtiğini iddia etti.

  • Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için 'mutlak butlan' kararı verdi.
  • Gazeteci Sinan Burhan, 2 büyükşehir ve 8 il belediye başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklayacağını iddia etti.
  • Burhan, 70 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacağını belirtti.

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı için verdiği "mutlak butlan" kararı siyaset gündemine bomba gibi düşerken, gazeteci Sinan Burhan’dan çok konuşulacak iddialar geldi. Burhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kararın ardından CHP kulislerinde yaşanacak 3 kritik gelişmeyi tek tek sıraladı.

"BU GECE 10 BELEDİYE BAŞKANI DESTEK AÇIKLAYACAK" 

Sinan Burhan’ın paylaştığı kulis bilgilerine göre, mahkeme kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na destek turları hızlı başladı. Burhan, bu gece 2 büyükşehir belediye başkanı ile 8 il belediye başkanının bir araya gelerek Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapacağını iddia etti.

İDDİA BÜYÜK: 70 MİLLETVEKİLİ KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA

Kararın partinin meclis grubuna yansımasına dair de çarpıcı bir sayı veren Burhan, 70 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alacağını belirtti. Bu durum, parti içindeki güç dengelerinin tamamen değişebileceğine işaret etti.

"ÖZGÜR ÖZEL KARARI TANIMAYACAK AMA..."

Mevcut yönetim ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki sürece de değinen gazeteci Sinan Burhan, krizin derinleşebileceğini ancak Kılıçdaroğlu'nun toparlayıcı rol üstleneceğini öne sürdü. Burhan paylaşımında, "Sn. Özgür Özel ve ekibi bu kararı tanımayacaklarını söylese de Kemal Kılıçdaroğlu birliği sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz

Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini duyurdu: İktidara yürüyeceğiz

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mutlak butlan' kararı dünya basınında

Mutlak butlan dünya basınında: Liderlik krizi, erken seçim...
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu

Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu! İşte yeni il başkanı

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır

Bakan Gürlek'ten sıcağı sıcağına butlan kararı için ilk yorum

'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Mutlak butlana giden yolu başlatan isim konuştu
Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber