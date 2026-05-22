Haberler

4 bakanlık ve bazı kurumlarda çok sayıda atama ve görevden alma kararı

4 bakanlık ve bazı kurumlarda çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının yanı sıra KOSGEB ve ÇAYKUR’da çok sayıda bürokrat ve 5 il müdürü görevden alınırken boşalan koltuklara da yeni atamalar yapıldı.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü'ne Kürşat Bozkurt atandı.
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcıları Murat Hardalaç ve Erdoğan Sert ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakkı Tok görevden alındı.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yedi il müdürü ve genel müdür yardımcısı görevden alındı, Semih İlker Sanaç Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, bazı bakanlıklarda görev değişiklikleri ve yeni atamalar yapıldı.

KÜLTÜR VE TURİZM İLE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIKLARI

Cumhurbaşkanı kararıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Kürşat Bozkurt atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda ise bazı üst düzey isimler görevden alındı. Buna göre Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcıları Murat Hardalaç ve Erdoğan Sert ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakkı Tok görevden alındı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda da kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı. Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi Atilla Ünal, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı ile Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir görevden alındı. Aynı karar kapsamında Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Semih İlker Sanaç atandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI  

Yayımlanan kararlara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor görevden alındı. Boşalan göreve ise Çağlar Tabak atandı.

ÇAYKUR VE KOSGEB

Öte yandan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesinde açık bulunan kadrolara da yeni atamalar gerçekleştirildi. Buna göre, Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü’ne Ali Kağanoğlu, Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğü’ne ise Fatma Musluoğlu getirildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nda (KOSGEB) açık bulunan bazı görevlere de atama yapıldı. Başkan Yardımcılıklarına Selim Serkan Ercan ile İmran Gezinti atanırken, I. Hukuk Müşavirliği görevine Mustafa Genç getirildi.

Kaynak: Haberler.com
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklama: Sonuna kadar direneceğiz

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız?

Telefonuna dönmemiş! Özel'in Kılıçdaroğlu sorusuna yanıtı bomba
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor

Rekor kaybın ardından, kurmaylarıyla bir araya geliyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı

Gece yarısı sürpriz karar! Bilgi Üniversitesi kapatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun planını yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda