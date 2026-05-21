Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilip mutlak butlan kararı verilmesi ana muhalefeti karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu görevi kabul edeceğini açıklarken, eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'ten dikkat çeken açıklama geldi. Özgür Özel'in yanında olduğunu söyleyen Killik, "Genel Başkanımız Özgür Özel ve kurultay iradesinin yanındayım. Olası bir geriye dönme durumunda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini de kabul etmiyorum." dedi.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın mahkeme tarafından iptal edilerek "mutlak butlan" kararı verilmesi, ana muhalefet partisinde büyük bir krize yol açtı. Kararın ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevi yeniden kabul edeceğini açıklarken, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi kurultay iradesinin arkasında durduklarını belirtti. Bu hukuki karar, parti içinde eski ve yeni yönetim arasında liderlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK
Tartışmalara katılan eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ise Özgür Özel’e net bir destek verdi. Killik, mahkeme kararıyla geçmişe dönülmesi durumunda eski görevini kabul etmeyeceğini belirtti.
"GÖREVİ KABUL ETMİYORUM"
Killik yaptığı açıklamada şunları söyledi: "CHP’yi kimin yöneteceğine sarayın mahkemeleri değil, CHP’nin üyeleri karar verir. CHP’nin Genel Başkanı atanmaz seçilir. Genel Başkanımız Özgür Özel ve kurultay iradesinin yanındayım. Olası bir geriye dönme durumunda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini de kabul etmiyorum."