Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor
CHP kurultayının iptal edilip mutlak butlan kararı çıkmasıyla birlikte Borsa İstanbul anında tepki verdi. Borsada kayıp yüzde 6'yı bulurken, Endekse bağlı Devre Kesici Sisteminin devreye girerek işlemler geçici olarak durduruldu. Finansal İstikrar Komitesi ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanma kararı aldı.
FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ BİR ARAYA GELECEK
Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik üzerine ekonomi yönetimi düğmeye bastı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal istikrarı korumak ve piyasalardaki oynaklığı azaltmak amacıyla Finansal İstikrar Komitesi'nin cuma sabahı acil olarak toplanacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır."