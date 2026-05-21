Haberler

Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor

Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP kurultayının iptal edilip mutlak butlan kararı çıkmasıyla birlikte Borsa İstanbul anında tepki verdi. Borsada kayıp yüzde 6'yı bulurken, Endekse bağlı Devre Kesici Sisteminin devreye girerek işlemler geçici olarak durduruldu. Finansal İstikrar Komitesi ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanma kararı aldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı için verdiği "mutlak butlan" kararı, finans piyasalarında sert bir dalgalanmaya yol açtı. Borsa İstanbul'da endeksteki kayıplar yüzde 6'yı buldu. Piyasadaki ani düşüş nedeniyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girerek işlemleri geçici olarak durdurdu.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ BİR ARAYA GELECEK

Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik üzerine ekonomi yönetimi düğmeye bastı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal istikrarı korumak ve piyasalardaki oynaklığı azaltmak amacıyla Finansal İstikrar Komitesi'nin cuma sabahı acil olarak toplanacağını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır."

Kaynak: Haberler.com
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı

Butlan kararı CHP'ye ulaştı! Kılıçdaroğlu dönemi resmen başlıyor
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz

Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini duyurdu: İktidara yürüyeceğiz

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüsten indi, saniyeler içinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Otobüsten inmesiyle felaketi yaşaması bir oldu, anında gözden kayboldu
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun planını yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama

İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' hakkında ilk açıklama
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti

Kan donduran olay! Aile kavgası vahşetle bitti
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı