Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

Mahkemenin CHP yönetimi için verdiği butlan kararının ardından gözler hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgilere göre; Özgür Özel‘in genel merkez binasında birkaç gün partililer ile birlikte hareket etmesi beklenirken, Kılıçdaroğlu’nun da birkaç gün genel merkeze gitme eğiliminde olmadığı ifade edildi.

BİRKAÇ GÜN TEPKİLERİN AZALMASINI BEKLEYECEK

Kılıçdaroğlu’nun kendisine ve mahkeme kararına yönelik tepkiler biraz daha sakinleştikten sonra genel merkeze giderek yönetimi ele alacağı belirtiliyor. Kulislerde genel merkeze gitme kararının henüz netleşmediği; ancak pazartesi günü Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gidebileceği belirtiliyor.

ÖZEL EKİBİ NE YAPACAK?

Öte yandan Özgür Özel ve ekibinin de yeni parti hazırlıklarına hız vermesi bekleniyor. Kulislerde bir süredir yedek partinin hazır olduğu ifade ediliyordu. Bu konuda mevcut partilerden seçime girme hakkı bulunan bir parti ile uzlaşıldığı ve bir süre sonra o partinin isminin değiştirilerek kongreye götürülmesi üzerinde durulduğu bildirildi.

ESKİ PM YENİDEN GÖREVDE OLACAK

Mahkeme kararı “tedbirli” olarak verildiği için temyiz yolu açık olsa da karar verildiği andan itibaren geçerli oluyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu, mahkemenin kararını UYAP’a yüklediği an, CHP Genel Başkanı sıfatını kazanmış oluyor.

ÖZEL’E YAKIN 20 DOLAYINDA İSİM KILIÇDAROĞLU’NUN YÖNETİMİNDE OLACAK

Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar genel başkan olarak gelmesiyle birlikte Kılıçdaroğlu zamanındaki PM üyeleri de tekrar göreve dönecek. Bu isimler arasında Özgür Özel’in listesinden PM’ye girenler de bulunuyor. Kılıçdaroğlu’nun listesindeki PM üyelerinden Özgür Özel’e yakın 20 dolayında isim tekrar PM üyesi olarak görevlerine devam edecek.

VELİ AĞABABA KILIÇDAROĞLU İLE ÇALIŞACAK MI?

Özel ile ilgili tartışmaların üzerinde yoğunlaştığı isimlerden biri olan Veli Ağababa hem Kılıçdaroğlu’nun hem Özgür Özel‘in PM listesinde yer alan isimlerden biri. Özel’in PM’sinde yer alan Ağababa, Kılıçdaroğlu’nun PM’sinde olacak.

Ayrıca Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır da Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde yer alıyordu. Grup başkanvekili olan iki ismin, PM üyeliğine devam etmek istemeleri durumunda gruptan istifa etmeleri gerekiyor. Ya da PM üyeliğinden istifa ederek gruptaki görevlerine devam edebilecekler.