İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20-21 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Aşağışakran, Şakran Hasbi Efendi, Şakran Sayfiye, Yalı ve Horozgediği mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Fatih ve Mimar Sinan mahallelerinde, saat 13.00 ile 17.00 arasında ise Samurlu Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BAYRAKLI

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında Emek, Gümüşpala ve Org. Nafiz Gürman mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aynı gün saat 14.00 ile 17.00 arasında Adalet Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BERGAMA

20 Mayıs 2026 tarihinde Kızıltepe, Örlemiş, İneşir, Sarıcaoğlu, Aşağıbey, Yukarıbey Kaplan ve İsmailli Hacılar mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kesintiler genel olarak 09.29 ile 17.20 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır.

BORNOVA

20 Mayıs 2026 tarihinde Gazi Osman Paşa, Koşukavak, Yeşilova, Tuna, Kazımdirik, Çamiçi, Karaçam ve Kayadibi mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kesintiler 09.30 ile 15.45 saatleri arasında farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilecektir.

FOÇA

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Atatürk, Fevzi Çakmak, Fevzipaşa, Hacıveli, Ilıpınar, İsmetpaşa, Kazım Dirik, Kemal Atatürk, Koca Mehmetler, Mustafa Kemal Atatürk, Yenibağarası ve Yeniköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

KARŞIYAKA

20 Mayıs 2026 tarihinde İmbatlı, Örnekköy, Yalı ve Mavişehir mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kesintiler 00.00 ile 17.00 saatleri arasında farklı zaman dilimlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır.

KEMALPAŞA

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında Gökçeyurt, Hamzababa, Sarıçalı, Yeşilyurt ve Zeamet mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında Halilbeyli ve Sinancılar mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

KİRAZ

20 Mayıs 2026 tarihinde Başaran, Arkacılar, Aydoğdu, Çanakçı, Ceritler, Çömlekçi, İstiklal, Karaburç, Sarısu, Şemsiler, Suludere, Umurcalı, Uzunköy ve Yeniköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 ile 14.00 arasında Arkacılar, Karaman, Şemsiler ve Yağlar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÖDEMİŞ

20 Mayıs 2026 tarihinde Birgi, Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

21 Mayıs 2026 tarihinde Alaşarlı, Bademli, Çaylı, Emirli, Kaymakçı, Kemenler, Kızılcaavlu, Köfündere, Mescitli, Orhangazi, Pirinççi, Uzundere, Yeşilköy, Konaklı, Ovakent, Umurbey, Yolüstü, Bıçakçı, Bozcayaka, Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler ve Yeniköy mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEFERİHİSAR

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Kavakdere ve Orhanlı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Akarca ve Sığacık mahallelerinde, saat 13.00 ile 16.00 arasında ise Akarca ve Tepecik mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TORBALI

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Ertuğrul ve Tepeköy mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.