İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BUCA

18 Ocak 2026 tarihinde Buca ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır.

Yenigün Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında farklı sokakları kapsayan üç ayrı planlı kesinti uygulanacaktır.

Fırat ve Yeşilbağlar mahallelerinde 09.00 ile 15.12 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Seyhan Mahallesi'nde iki ayrı kesinti 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlanmıştır.

29 Ekim Mahallesi'nde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Gökdere Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi'nin bazı bölümlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde ise 19 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında planlı kesinti olacaktır.

MENEMEN

18 Ocak 2026 tarihinde Menemen ilçesinde Süleymanlı, Bozalan, Görece, İğnedere, Telekler, Turgutlar ve çevre kırsal mahallelerde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi planlanmıştır.

Aynı gün akşam saatlerinde Yıldırım, Mermerli, Çavuş, Hatundere, Fatih, Bozköy ve Yanıkköy mahallelerinde 20.00 ile 23.59 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır.

BAYINDIR

18 Ocak 2026 tarihinde Bayındır ilçesine bağlı Yakacık, Yusuflu, Buruncuk ve Fatih mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TİRE

18 Ocak 2026 tarihinde Tire ilçesinde Peşrefli, Osmancık, Kocaaliler, Kızılcahavlu, Kırtepe, Gökçen, Eğridere, Dereli, Çobanköy, Kahrat ve çok sayıda kırsal mahalleyi kapsayan 10.00 ile 16.00 saatleri arasında uzun süreli bir kesinti planlanmıştır.

19 Ocak 2026 tarihinde ise İbni Melek, Fatih, Işıklı, Çiniyeri, Boynuyoğun ve Kürdüllü mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

ÇİĞLİ

18 Ocak 2026 tarihinde Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlıkevler, Evka 2 ve Mustafa Kemal mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında çok sayıda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ocak 2026 tarihinde Aydınlıkevler, Güzeltepe, Şirintepe, Balatçık ve Ataşehir mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler devam edecektir.

GAZİEMİR

18 Ocak 2026 tarihinde Dokuz Eylül Mahallesi'nde gün içerisinde farklı saat aralıklarında üç ayrı kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün Atatürk ve Menderes mahallelerinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BORNOVA

18 Ocak 2026 tarihinde Kazımdirik, Çınar, Rafet Paşa, Tuna, Meriç ve Gürpınar mahallelerinde sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar farklı zaman dilimlerinde planlı kesintiler yapılacaktır.

KONAK

18 Ocak 2026 tarihinde Yenişehir ve Halkapınar mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ

18 Ocak 2026 tarihinde Bademli Mahallesi'nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Umurbey, Üç Eylül, Türkmen, Hürriyet ve Emmioğlu mahallelerinde ise 12.00 ile 17.00 saatleri arasında geniş kapsamlı kesinti uygulanacaktır.

19 Ocak 2026 tarihinde Kayaköy ve İlkkurşun mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

TORBALI

18 Ocak 2026 tarihinde İnönü, Eğerci, Mustafa Kemal Atatürk, Şehitler, Yeni, Çaybaşı, Pamukyazı ve Arslanlar mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

URLA

19 Ocak 2026 tarihinde Hacı İsa, Yenikent, Yaka, Rüstem ve İskele mahallelerinde 07.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün Torasan, Altıntaş ve Yaka mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

KARŞIYAKA

19 Ocak 2026 tarihinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

GÜZELBAHÇE

19 Ocak 2026 tarihinde Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

FOÇA

19 Ocak 2026 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR

19 Ocak 2026 tarihinde Kavakdere ve Tepecik mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.