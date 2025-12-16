İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 16-17 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 ARALIK

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ÇİĞLİ

09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması yapılacaktır.

Şirintepe Mahallesi'nde 8169/1, 8169, 8164, 8161, 8160, 8154, 8145, 8144, 8143/1, 8143, 8142, 8128/1 ve 8128 sokaklar,

Güzeltepe Mahallesi'nde 8154/1, 8133, 8173, 8168, 8167, 8166 ve 8164/1 sokaklar,

Köyiçi Mahallesi'nde Dere Caddesi, Köyiçi Caddesi, 8085/1, 8085, 8084 ve 8055/1 sokaklar ile

Yakakent Mahallesi kesintiden etkilenecektir.

BUCA

09.00 ile 15.00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır.

Akıncılar Mahallesi'nde 564, 565, 567, 570/1 sokaklar ve Akdoğan Caddesi,

İnkılap Mahallesi'nde 570, 568, 566/1, 566 ve 541 sokaklar kesintiden etkilenecektir.

KARŞIYAKA

10.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır.

Bahçelievler Mahallesi'nde 1851, 1851/2, 1851/3, 1851/4, 1851/6, 1851/7, 1851/8, 1851/11 ve 1851/13 sokaklar ile Cevdet Bilsay Caddesi etkilenecektir.

NARLIDERE

09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Ilıca Mahallesi'nde Cahit Külebi, Evren, Gazeteci Fevzi Yılmaz, Gazi, Kılıç, Mecnun, Ulaş, Bademlik, Çayırlı, Çiğdem sokakları ve Mithatpaşa Caddesi ile İsmail Yasemin Parkı iç yolu,

Çamtepe Mahallesi'nde Evrensel Sokak etkilenecektir.

BERGAMA

09.00 ile 13.00 saatleri arasında Dereköy Hacılar, Eğiller, Dereköy, Çobanlar, Çeltikçi, Örenli, Çürükbağlar, Çaltıkoru, Pirveliler, Akçenger, Yortanlı ve Tırmanlar mahallelerinde köy iç yolları ve küme evleri etkilenecektir.

Ayrıca

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Ayaskent Mahallesi 1801 Sokak, Zağnoz Mahallesi merkez küme evleri, Kadıköy Mahallesi köy iç yolu ve Göçbeyli yolu,

09.30 ile 15.32 saatleri arasında Tekkedere Mahallesi köy iç yolu,

14.00 ile 18.00 saatleri arasında Sağancı Mahallesi kesintiden etkilenecektir.

DİKİLİ

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kabakum Mahallesi'nde Polyak Atatürk Caddesi başta olmak üzere Polyak bölgesindeki çok sayıda sokak, Grupkent, Zeytinlik, Girne Siteleri ve 105 Evler çevresi etkilenecektir.

KARABAĞLAR

Sabah 09.00 ile 09.10 saatleri arasında,

akşam 18.00 ile 18.10 saatleri arasında ve

09.00 ile 17.00 saatleri arasında farklı zaman aralıklarında kesintiler uygulanacaktır.

Kazım Karabekir, Gülyaka, Bozyaka ve Refet Bele mahallelerinde çok sayıda sokak çalışmalardan etkilenecektir.

GAZİEMİR

02.00 ile 02.30 saatleri arasında Binbaşı Reşatbey Mahallesi'nde Gaziemir Semt Garajı ve Akçay Caddesi etkilenecektir.

BORNOVA

21.30 ile 22.00 saatleri arasında Barbaros, Çınar, Gazi Osman Paşa, Yıldırım Beyazıt, Rafet Paşa ve Kazımdirik mahallelerinde,

03.00 ile 03.15 saatleri arasında ise Koşukavak, Meriç, Tuna, Çamkule, Murat, Millet, Mersinli, Mehmet Akif, Atamer ve Birlik mahallelerinde çok sayıda cadde ve sokakta kesinti uygulanacaktır.

ÖDEMİŞ

09.00 ile 16.00 saatleri arasında Bademli Mahallesi,

Bademli Mahallesi Suluırım ve Keltepe küme evleri ile Ovakent Mahallesi Narlıkuyu küme evleri,

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Ovakent Mahallesi Tire Ödemiş yolu ve Konaklı Mahallesi etkilenecektir.

SEFERİHİSAR

09.00 ile 17.30 saatleri arasında Turgut, Kuşçular, Düzce ve Ulamış mahallelerinde cadde, sokak ve küme evleri kesintiden etkilenecektir.

TİRE

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Büyükkale ve Küçükkale mahallelerinde,

10.00 ile 16.00 saatleri arasında Balabanlı, Kızılcahavlu, Kırtepe, Kazanlı, Yeğenli, Seyrekli ve Karakova mahallelerinde kesinti uygulanacaktır.

KİRAZ

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Çanakçı ve Başaran mahalleleri,

09.30 ile 15.30 saatleri arasında Başaran ve Uzunköy mahalleleri,

09.30 ile 15.30 saatleri arasında Çatak, Yılanlı, Yeşildere, Saçlı, Karabağ ve Dokuzlar mahalleleri etkilenecektir.

KONAK

09.00 ile 11.00 saatleri arasında Murat Reis Mahallesi'nde 247, 255, 255/1 ve 255/2 sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

KEMALPAŞA

09.00 ile 16.00 saatleri arasında Bağyurdu Yeni, Bağyurdu Kemal Atatürk, Bağyurdu Kazımpaşa, Bağyurdu 29 Ekim mahalleleri ile Yiğitler, Yenikurudere, Sinancılar, Sarılar, Ovacık, Hisarlık ve Ören Egemen mahallelerinde geniş kapsamlı kesinti yapılacaktır.