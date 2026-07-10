İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

Aliağa ilçesinde 10 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Horozgediği Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3754713’tür.

Aliağa ilçesinde 10 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Aşağışakran, Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3755850’dir.

Aliağa ilçesinde 11 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Kültür ve Kurtuluş mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3756538’dir.

Aliağa ilçesinde 13 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Horozgediği Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma ID numarası 3756629’dur.

BERGAMA

Bergama ilçesinde 10 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Aşağıbey, Aşağıcuma, Ayvatlar, Çamavlu, Demircidere, Göbeller, Güneşli, Hacıhamzalar, Hisarköy, İncecikler, Karaveliler, Kıranlı, Kurtuluş, Okçular, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıbey Kaplan ve Yukarıcuma mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bergama ilçesinde 11 Temmuz 2026 tarihinde 07.00 ile 12.00 saatleri arasında Alacalar, Atatürk, Bahçelievler, Çakırlar, Fatih, İncecikler, İslamsaray, Kapukaya, Küçükkaya, Maltepe, Selçuk, Tepeköy, Tiyelti, Yalnızev ve Yerlitahtacı mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bergama ilçesinde 11 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Yukarıbey Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BORNOVA

Bornova ilçesinde 11 Temmuz 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Karacaoğlan ve Yunus Emre mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bornova ilçesinde 12 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Doğanlar Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bornova ilçesinde 12 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Karaçam Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bornova ilçesinde 13 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Karaçam Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bornova ilçesinde 13 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Çamiçi, Karaçam ve Kayadibi mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

KARABURUN

Karaburun ilçesinde 10 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında İskele ve Merkez mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karaburun ilçesinde 11 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında İskele ve Merkez mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

KARŞIYAKA

Karşıyaka ilçesinde 10 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Yalı, Atakent ve Bostanlı mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karşıyaka ilçesinde 11 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karşıyaka ilçesinde 12 Temmuz 2026 tarihinde 13.00 ile 14.30 saatleri arasında Bostanlı Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karşıyaka ilçesinde 13 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bostanlı ve Nergiz mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karşıyaka ilçesinde 13 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 09.15 saatleri arasında ve 17.00 ile 17.15 saatleri arasında Bostanlı Mahallesi’nde kısa süreli şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa ilçesinde 10 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy, Nazarköy, Örnekköy ve Soğukpınar mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinde 12 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Akalan Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinde 12 Temmuz 2026 tarihinde 16.00 ile 19.00 saatleri arasında Örnekköy ve Yukarıkızılca Merkez mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinde 13 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy ve Sütçüler mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde 10 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çobanlar Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 10 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bucak, Cevizalan, Kutlubeyler ve Üçkonak mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 11 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Gölcük ve Tekke mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 12 Temmuz 2026 tarihinde Anafartalar, Atatürk, Zafer, Ovakent, Emmioğlu ve Üç Eylül mahallelerinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 13 Temmuz 2026 tarihinde Atatürk, Cumhuriyet, Hürriyet, Zafer, Konaklı, Ovakent, Umurbey, Yolüstü, Çamlıca, Bucak, Cevizalan, Kutlubeyler ve Üçkonak mahallelerinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

SELÇUK

Selçuk ilçesinde 10 Temmuz 2026 tarihinde 03.00 ile 07.00 saatleri arasında 14 Mayıs, Acarlar, Atatürk, Barutçu, Belevi, Çamlık, Cumhuriyet, Gökçealan, Havutçulu, İsa Bey, Sultaniye, Zafer ve Zeytinköy mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.