Transfer iptal! Guirassy Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor

Kadrosunu güçlendirmek için forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’ye, Borussia Dortmund'un golcü oyuncusu Serhou Guirassy'den kötü haber geldi.

FENERBAHÇE'Yİ İSTEMİYOR

Alman basınından Bild'in iddiasına göre, 30 yaşındaki santrfor sarı-lacivertli ekibe transfer olmaya sıcak bakmıyor. Kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek isteyen Guirassy'nin bu kararı sonrası Fenerbahçe yönetimi alternatif isimlere yoğunlaştı.

GUIRASSY YERİNE HEDEF WATKINS

Geride kalan sezonda Dortmund formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 22 gol ve 6 asistlik çarpıcı bir performans sergileyen yıldız oyuncunun olumsuz yanıtı sonrası, Fenerbahçe'nin listesindeki Aston Villa forması giyen Ollie Watkins gibi diğer isimler için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.