İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 ŞUBAT
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
09.00 – 13.00
Buca ilçesi Ufuk Mahallesi
1003 Sokak, 914 Sokak, 907 Sokak, 906 Sokak, 903 Sokak, 900 Sokak, 898 Sokak, 895 Sokak, 894 Sokak, 893 Sokak, 889 Sokak, 1001 Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Ceylan Sokak, 918 Sokak, 916 Sokak.
09.00 – 13.00
Buca ilçesi Ufuk Mahallesi
910/1 Sokak, 917 Sokak, 915 Sokak, 910/3 Sokak, 910/2 Sokak, 910 Sokak, 905 Sokak, 2763 Sokak, 917/1 Sokak, 917/2 Sokak, 917/3 Sokak.
09.00 – 13.00
Konak ilçesi Çamlık Mahallesi
855/1 Sokak, 3660 Sokak, 3665 Sokak, 826 Sokak, 829/4 Sokak, 843 Sokak, 843/1 Sokak, 845 Sokak, 845/1 Sokak, 845/2 Sokak, 845/3 Sokak, 848 Sokak, 849 Sokak, 851 Sokak, 852 Sokak, 852/1 Sokak, 852/2 Sokak, 852/3 Sokak, 855 Sokak, 863 Sokak, 857 Sokak, Şehit Çağlar Yücel Sokak, Homeros Bulvarı, 850 Sokak.
İsmet Paşa Mahallesi
3626 Sokak, 3629 Sokak.
12.00 – 17.00
Buca ilçesi Vali Rahmi Bey Mahallesi
114 Sokak, Menderes Caddesi, 143 Sokak, 141 Sokak, 139 Sokak, 137 Sokak, 135 Sokak, 130 Sokak, 128 Sokak, 126/2 Sokak, 126/1 Sokak, 126 Sokak, 121 Sokak, 116 Sokak, 110 Sokak.
12.00 – 17.00
Buca ilçesi Vali Rahmi Bey Mahallesi
130 Sokak, 126/1 Sokak, 130/2 Sokak, 159/2 Sokak.
12.00 – 17.00
Buca ilçesi Laleli Mahallesi
Menderes Caddesi, 427 Sokak, 428 Sokak, 426 Sokak, 404 Sokak, 401 Sokak, 399/1 Sokak, 399 Sokak.
Güven Mahallesi
400 Sokak, 398 Sokak, 397/2 Sokak, 397/1 Sokak, 397 Sokak, 395 Sokak, 390 Sokak, 389 Sokak.
09.00 – 15.00
Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
6604 Sokak, 6616 Sokak, 6617 Sokak, 6618 Sokak, 6620 Sokak, 6621 Sokak, 6633/1 Sokak, 6638 Sokak, 6639 Sokak, 6640 Sokak, 6641 Sokak, 6642 Sokak, 6643 Sokak, 6644 Sokak, 6645 Sokak, 6645/1 Sokak, 6645/2 Sokak, 6646 Sokak, 6647 Sokak, 6647/1 Sokak, 6648 Sokak, 6650 Sokak, 6651 Sokak, 6652 Sokak, 6654 Sokak, 6654/1 Sokak, 6657 Sokak, 6722 Sokak, 6722/2 Sokak, 6636 Sokak, 6617/1 Sokak, 6615 Sokak, 6607 Sokak.
09.00 – 15.00
Bergama ilçesi
Zağnoz Mahallesi.
Kadıköy Mahallesi Kadıköy Köyü İç Yolu.
Alibeyli Mahallesi Alibeyli Köyü İç Yolu.
09.00 – 15.00
Güzelbahçe ilçesi Çamlı Mahallesi
Şahin Sokak, Barış Sokak, Kültür Sokak, Saray Sokak, Ulus Sokak, Yaren Sokak, Yasemin Sokak, Zeytin Sokak, Çam Sokak, Çamlıca Caddesi, Çiçek Sokak, Karakaya Sokak, Seferihisar Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, Ordu Sokak, Kaptan Sokak, Sağlık Sokak.
Yelki Mahallesi
2719 Sokak.