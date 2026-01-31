İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1-2 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BUCA

01 Şubat 2026 tarihinde Buca ilçesinde Çamlık, Mehtap, Zafer, Seyhan, Akıncılar mahallelerinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri planlanmıştır. Kesintiler sabah 09.00'da başlayıp bazı bölgelerde 17.00'ye kadar sürecektir.

02 Şubat 2026 tarihinde ise İnönü, Göksu, Gaziler, Şirinkapı, Dumlupınar, Adatepe ve Atatürk mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

KINIK

01 Şubat 2026 tarihinde Kınık ilçesine bağlı Karadere Mahallesi ve bağlı küme evlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

URLA

01 Şubat 2026 tarihinde Urla ilçesinde Altıntaş, Rüstem, İskele, Sıra, Yaka ve Torasan mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

02 Şubat 2026 tarihinde Yenice, Kalabak, Ovacık, Çamlı, Bademler mahallelerinde sabah 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar farklı saat aralıklarında kesintiler olacaktır.

MENEMEN

01 Şubat 2026 tarihinde Menemen ilçesinde 29 Ekim, 9 Eylül, Hatundere, Çavuş, Mermerli, Yıldırım, Yanıkköy, Bozköy, Fatih, Musabey, Yahşelli, Ahıhıdır ve Camiikebir mahallelerinde gün içerisinde farklı saatlerde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler bazı bölgelerde 09.00'da başlayacak ve 17.00'ye kadar sürecektir.

SEFERİHİSAR

01 Şubat 2026 tarihinde Seferihisar ilçesinde Orhanlı, Beyler, Kavakdere, Atatürk, Cumhuriyet, Tepecik, Turabiye ve Kuyucak mahallelerinde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BORNOVA

01 Şubat 2026 tarihinde Bornova ilçesinde Kemalpaşa, Gürpınar ve Kazımdirik mahallelerinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

02 Şubat 2026 tarihinde Erzene ve Ergene mahallelerinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

KARABAĞLAR

01 Şubat 2026 tarihinde Karabağlar ilçesinde Salih Omurtak, Limontepe, Bahriye Üçok, Umut, Kibar, Ali Fuat Cebesoy, Günaltay, Sevgi ve Devrim mahallelerinde gün boyu farklı saatlerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

02 Şubat 2026 tarihinde ise Limontepe, Salih Omurtak, Umut, Kibar ve Günaltay mahallelerinde sabah 08.30'dan akşam 17.00'ye kadar değişen saat aralıklarında kesintiler olacaktır.

ÖDEMİŞ

01 Şubat 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde Hacıhasan Mahallesi'nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

02 Şubat 2026 tarihinde Sarılar, Çayır, Çamlıca, Hamam, Kocaaliler, Çobanköy, Küre, Küçükören, Demirdere, Güney, Karadoğan, Cevizalan, Bucak, Birgi, Üçkonak, Kutlubeyler, Gerçekli ve çevre mahallelerde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesintiler yapılacaktır.

TORBALI

01 Şubat 2026 tarihinde Torbalı ilçesinde Kazım Karabekir, İnönü, Yazıbaşı, Gazi Mustafa Kemal, Karakuyu, Ortaköy, Çapak ve Yedi Eylül mahallelerinde 09.30 ile 18.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.

KİRAZ

01 Şubat 2026 tarihinde Kiraz ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde 10.30 ile 18.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

BERGAMA

01 Şubat 2026 tarihinde Bergama ilçesinde Aşağıkırıklar Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

DİKİLİ

02 Şubat 2026 tarihinde Dikili ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARŞIYAKA

02 Şubat 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

TİRE

02 Şubat 2026 tarihinde Tire ilçesinde Somak, Dağdere ve Dündarlı mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEMALPAŞA

02 Şubat 2026 tarihinde Kemalpaşa ilçesinde Damlacık, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk, Ulucak İstiklal, Kavaklıdere ve Yakaköy mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.