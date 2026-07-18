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Tahliye edilen eski Akçakoca belediye başkanı tutuklandı

Tahliye edilen eski Akçakoca belediye başkanı tutuklandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde irtikap suçlamasıyla tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fikret Albayrak, önce tahliye edildi ancak savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme kararıyla saatler içinde yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde irtikap suçlamasıyla tutuklandıktan sonra belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fikret Albayrak, tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Albayrak, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına yaptığı itiraz sonucu üst mahkeme tarafından verilen kararı üzerine serbest kaldıktan saatler sonra yeniden tutuklandı.

İrtikap iddiasıyla 23 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Fikret Albayrak'ın tutukluluğuna yapılan itiraz, mahkemece kabul edildi. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Albayrak, ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Çilimli Cezaevi'nden tahliye edilen Albayrak, kendisini bekleyen kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına yaptığı itiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirildi. İtirazın kabul edilmesi üzerine, tahliyesinden sadece saatler sonra Albayrak hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından Akçakoca'daki evinden gözaltın alınan Albayrak, sağlık kontrollerinin ardından Düzce Adliyesi'ne getirildi. Düzce Asliye Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkarılan Fikret Albayrak hakkında tutuklama kararı verildi. Kararın ardından Albayrak, tekrar cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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