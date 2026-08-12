İzmir deprem mi oldu, İzmir’de kaç şiddetinde, nerede deprem oldu 12 Ağustos Çarşamba?

“İzmir’de deprem mi oldu?”, “İzmir’de kaç şiddetinde deprem oldu?” ve “ Deprem nerede meydana geldi?” soruları günün öne çıkan aramaları arasında yer alıyor. AFAD’ın 12 Ağustos 2026 tarihli son depremler listesine göre İzmir’in farklı ilçeleri ve çevresinde sarsıntılar yaşandı. Ege Denizi’nde, Karaburun açıklarında meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem de kayıtlara geçti.

İZMİR’DE DEPREM! EGE DENİZİ’NDE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, 12 Ağustos Çarşamba günü Ege Denizi’nde meydana gelen depremi duyurdu. Saat 11.30 sıralarında kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.7 olarak ölçülürken, depremin İzmir’in Karaburun ilçesine 16,92 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi. Yaşanan deprem sonrasında “İzmir’de deprem mi oldu, deprem kaç büyüklüğünde ve nerede meydana geldi?” soruları gündeme geldi.

EGE DENİZİ’NDE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin merkez üssü Ege Denizi olarak açıklandı. Saat 11.30 civarında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.7 olarak kayıtlara geçti. Depremin özellikle İzmir ve çevresindeki vatandaşlar tarafından hissedilip hissedilmediği merak konusu oldu.

DEPREM KARABURUN’A 16,92 KİLOMETRE UZAKLIKTA

AFAD verilerinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir’in Karaburun ilçesine 16,92 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Sarsıntının yerin 12,37 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir’de yaşayan vatandaşlar, meydana gelen sarsıntının ardından “İzmir’de deprem mi oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. AFAD’ın son deprem verilerine göre İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında hissedilebilecek uzaklıkta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin gelişmeler AFAD’ın yayımladığı son depremler listesi üzerinden takip edilebiliyor.