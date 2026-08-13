Haberler

Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım

Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım Haber Videosunu İzle
Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çeşme'deki konserini tamamlayan Yıldız Tilbe, etkinlik alanından ayrıldığı sırada yaşanan bir tartışmayla gündeme geldi. Bir güvenlik görevlisinin kendisine bağırmasına tepki gösteren sanatçının sözleri kameralara yansıdı.

Yıldız Tilbe, Çeşme'deki konserinin ardından yaşanan bir olay nedeniyle gündeme geldi. Konser çıkışında kalabalık arasında ilerleyen sanatçı ile bir güvenlik görevlisi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

“KULAĞIMIN DİBİNDE BAĞIRIYOR”

Güvenlik görevlisinin kendisine yüksek sesle seslenmesine sinirlenen Tilbe, görevlinin kendisinden uzaklaşmasını istedi. O anlarda öfkeli olduğu görülen sanatçı, “Sana bir çakarım gidersin, gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Sana bir çakarım, gidersin. Çekil!” sözleriyle tepki gösterdi.

KONSER ÇIKIŞINDA TANSIYON YÜKSELDİ

Tilbe ile güvenlik görevlisi arasındaki tartışma kısa sürerken, sanatçı daha sonra bölgeden ayrıldı. Yaşanan anların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Tilbe'nin güvenlik görevlisine yönelik sert sözleri de kullanıcıların dikkatini çekti.

Kaynak: Haberler.com
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini! Sürpriz revize geldi
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVEFA VEFA:

Çakar çakmaz çakan çakmak Zırt Yıldız Tilbee?:))))))

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrabzonlu oflu:

her yorumda saçma sapan şeyler yazıyorsun vefa

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Yok artık Lukaku! Uçaktan iner inmez yaptığı olay oldu
Futbolcunun kaskından zehirli yılan çıktı! Bir saat boyunca fark etmeden antrenman yaptı

Kaskından yılan çıktı! Bir saat boyunca fark etmeden antrenman yaptı
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri: O da listede
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu

Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu! Para trafiği inanılmaz
Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi