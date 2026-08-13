Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine olay sözler: Sana bir çakarım

Yıldız Tilbe, Çeşme'deki konserinin ardından yaşanan bir olay nedeniyle gündeme geldi. Konser çıkışında kalabalık arasında ilerleyen sanatçı ile bir güvenlik görevlisi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

“KULAĞIMIN DİBİNDE BAĞIRIYOR”

Güvenlik görevlisinin kendisine yüksek sesle seslenmesine sinirlenen Tilbe, görevlinin kendisinden uzaklaşmasını istedi. O anlarda öfkeli olduğu görülen sanatçı, “Sana bir çakarım gidersin, gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Sana bir çakarım, gidersin. Çekil!” sözleriyle tepki gösterdi.

KONSER ÇIKIŞINDA TANSIYON YÜKSELDİ

Tilbe ile güvenlik görevlisi arasındaki tartışma kısa sürerken, sanatçı daha sonra bölgeden ayrıldı. Yaşanan anların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Tilbe'nin güvenlik görevlisine yönelik sert sözleri de kullanıcıların dikkatini çekti.

Kaynak: Haberler.com