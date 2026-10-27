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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) gelecek dört yıl görev yapacak 22'nci Dönem Meclis ve Komite üyelerini belirleyecek seçimler, 27 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştiriliyor. İstanbul iş dünyasının temsilcilerinin oy kullanacağı seçimlerde 80 meslek komitesinin üyeleri ve Meclis üyeleri belirlenecek. Seçimlerin ardından gözler, İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı için yapılacak oylamaya çevrilecek. Peki, İTO seçimleri adayları kimler, başkan adayları kimler? İTO seçimleri ne zaman, nerede, kimler oy kullanabilir? Detaylar...

İTO SEÇİMLERİ ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Ticaret Odası'nın 22'nci Dönem Meclis ve Komite üyelerini belirleyecek seçimler, 27 Ekim 2026 tarihinde yapılıyor. Seçimlerde İstanbul iş dünyasının temsilcileri, bağlı oldukları meslek gruplarındaki komite ve Meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Toplam 80 meslek komitesinin temsilcilerinin belirleneceği seçimlerde, 270'i Meclis üyesi olmak üzere toplam 620 üye seçilecek. Seçim süreci, İTO'nun gelecek dört yıllık döneminde görev yapacak organların belirlenmesi açısından önem taşıyor.

Meslek komiteleri ve Meclis üyeliği için yarışan adayların tamamına ilişkin isim listesi verilen bilgilerde yer almıyor.

İTO BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Ticaret Odası’nın 2026 başkanlık yarışında mevcut başkan Şekib Avdagiç’in yanı sıra Yeşil Liste adayı İrfan Tutacak ve Mavi Liste adayı Kaptan Mustafa Can bulunuyor. Adaylar, seçim çalışmaları kapsamında farklı meslek gruplarına yönelik temaslarda bulunurken yönetim anlayışı ve sektörlerin beklentilerine ilişkin hedeflerini de gündeme taşıdı.

Nisan 2018’den bu yana İTO Başkanlığı görevini sürdüren Şekib Avdagiç yeniden adaylığını koydu. İrfan Tutacak, Yeşil Liste ile oda yönetiminde katılımı artırma hedefini öne çıkarırken Kaptan Mustafa Can ise KOBİ’lerin temsili ve finansmana erişim konularına odaklandı. Başkanlık seçiminin, 27 Ekim’deki meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından 4 Kasım’da yapılması planlanıyor.

Şekib Avdagiç

İTO SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

İstanbul Ticaret Odası'nın 22'nci Dönem Meclis ve Komite üyelerini belirleyecek seçimleri, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 08.00'de başladı ve 17.00'ye kadar devam edecek.

Seçimlerde 80 meslek komitesinin üyeleri ile Meclis üyeleri belirlenecek. Toplam 303 sandıkta gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından sonuçların kesinleşmesiyle birlikte yeni dönemin diğer oda organlarını belirleyecek seçim aşamasına geçilecek.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer organların belirlenmesi için yapılacak seçimlerin ise 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 09.00-12.00 arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İTO SEÇİMLERİ NEREDE YAPILIYOR?

İTO seçimleri, İstanbul'un Yeşilköy semtinde bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nin 5, 6, 7 ve 8 numaralı salonlarında düzenleniyor. 27 Ekim 2026 Salı günü saat 08.00-17.00 arasında gerçekleştirilen oy verme işlemi için seçim alanında toplam 303 sandık kuruldu.

İstanbul Ticaret Odası, üyelerin seçim alanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferleri de düzenliyor. Ring araçları 07.30-16.30 saatleri arasında her 15 dakikada bir hareket ediyor. Oy verme işleminin ardından dönüş için son ring seferi saat 17.30'da yapılıyor.

İTO SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

İTO seçimlerinde oy kullanma hakkı, İstanbul Ticaret Odası üyeliği ve ilgili meslek grubuna ilişkin seçim koşulları çerçevesinde belirleniyor. Seçimlerde oda bünyesindeki 80 meslek komitesinin temsilcileri ile Meclis üyelerini belirlemek üzere oy kullanılıyor.

Oy verme işlemi, üyelerin bağlı oldukları meslek komiteleri kapsamında gerçekleştiriliyor. Ancak oy kullanabilecek kişi ve temsilcilere ilişkin ayrıntılı şartlar ile gerekli belgelerin tam listesi verilen bilgilerde yer almıyor.

İTO'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ 4 KASIM'DA

27 Ekim'deki seçimlerin sonuçlarının kesinleşmesi ve seçilen Meclis üyelerinin mazbatalarını almasının ardından İTO'nun yeni dönem yönetimini belirleyecek ikinci aşamaya geçilecek.

4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 09.00-12.00 arasında yapılması planlanan seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin yanı sıra Disiplin Kurulu üyeleri ile TOBB delegeleri belirlenecek. Daha sonra gerçekleştirilecek seçimle İTO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı da seçilecek.

Bu süreçle birlikte İstanbul Ticaret Odası'nın gelecek dört yıl boyunca görev yapacak yönetim organları belirlenmiş olacak.