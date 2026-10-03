İtalya Türkiye maçı ne zaman, İtalya Türkiye maçı nerede hangi statta oynanacak?

Belçika deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle dönen A Milli Takım'da gözler şimdi zorlu İtalya sınavına çevrildi. "İtalya Türkiye maçı saat kaçta, hangi statta ve hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündeminde yer alırken, ay-yıldızlılar 5 Ekim Pazartesi akşamı Bologna'da sahaya çıkacak. Bursa'daki ilk maçta İtalya'ya 4-1 mağlup olan milliler, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda hem rövanşı almak hem de grupta ilk puanlarını elde etmek için mücadele edecek.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un dördüncü hafta karşılaşmasında İtalya ile Türkiye, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyle birlikte milli takım, eylül-ekim dönemindeki dört maçlık Uluslar Ligi maratonunu tamamlamış olacak.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bologna'daki karşılaşmanın başlama düdüğü, Türkiye saatiyle 21.45'te çalacak. Mücadele, İtalya yerel saatiyle ise 20.45'te başlayacak.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

İki ülke arasındaki rövanş karşılaşmasına Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu ev sahipliği yapacak. Kentin köklü futbol mabetlerinden biri olan bu stat, ay-yıldızlılar için tanıdık bir adres. Milli takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 4 Haziran 2024'te İtalya ile yine bu statta karşılaşmış ve sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Ay-yıldızlılar, yaklaşık iki yılın ardından aynı sahada İtalya ile bir kez daha kozlarını paylaşacak.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milli maçı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgisi netleşti. İtalya-Türkiye karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun paylaştığı programa göre, milli takımın bu dönemdeki dört Uluslar Ligi maçının tamamı aynı kanal üzerinden yayınlanmış olacak.

TÜRK TARAFTARLAR İÇİN BİLET SATIŞI

TFF, Bologna'daki mücadele için deplasman tribününe ayrılan sınırlı sayıdaki bileti satışa sundu. Bilet organizasyonunun tamamen İtalya Futbol Federasyonu tarafından yürütüldüğü, Türk taraftarlara ayrılan bölümün satışlarının da ev sahibi federasyonun sistemi üzerinden yapıldığı açıklandı.

İTALYA TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bologna'daki karşılaşmayı yönetecek hakem ekibi henüz açıklanmadı. UEFA'nın yapacağı görevlendirmeyle birlikte orta hakem, yardımcı hakemler, dördüncü hakem ve VAR ekibinin maç öncesinde netlik kazanması bekleniyor. Bursa'da oynanan ilk karşılaşmada ise düdük, İngiliz hakem Michael Oliver'daydı. Oliver'a o maçta yine İngiltere'den Stuart Burt ve James Mainwaring yardımcı olurken, dördüncü hakemlik görevini Darren England, VAR görevini ise Stuart Attwell üstlenmişti.

A MİLLİ TAKIM'IN YOĞUN FİKSTÜRÜ

Ay-yıldızlılar, 21 Eylül-6 Ekim arasındaki milli ara döneminde sırasıyla Fransa, İtalya, Belçika ve yeniden İtalya ile karşılaşarak toplam dört Uluslar Ligi maçına çıkmış olacak. Bologna'daki mücadelenin ardından milli takım, gruptaki son iki maçını kasım ayında oynayacak.

TÜRKİYE'NİN KASIM AYINDAKİ MAÇLARI

A Milli Takım, 12 Kasım'da sahasında Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, grup aşamasını ise 15 Kasım'da oynanacak Fransa deplasmanıyla tamamlayacak.