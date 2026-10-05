İtalya Türkiye kaç kaç? İtalya Türkiye maçı bitti canlı skor takibi ve maç sonucu ne?

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Milli maç heyecanı Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda yaşandı. Gruptaki ilk puanını arayan A Milli Takım, güçlü rakibi İtalya karşısında 90 dakika boyunca mücadele etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte "İtalya- Türkiye maç skoru ne oldu, milliler puan aldı mı, grupta son durum ne?" soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. İtalya- Türkiye maçının sonucu, özeti ve Uluslar Ligi puan durumu haberimizde.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki İtalya - Türkiye karşılaşması bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Milliler, Avrupa futbolunun köklü temsilcilerinden İtalya karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde veya yayın akışında son dakika değişikliği yapılma ihtimaline karşı, karşılaşma öncesinde güncel programı kontrol etmeniz önerilir.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.. ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümü üzerinden de maçı takip etmek mümkün; ancak internet yayınlarında zaman zaman kesinti yaşanabileceğini hatırlatmakta fayda var.

ATV HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

ATV'yi farklı yayın platformlarında şu kanal numaralarından izleyebilirsiniz: Digiturk'te 25, D-Smart'ta 25, Tivibu'da 24, Kablo TV'de 24 ve Turkcell TV+'ta 24. Platformların kanal sıralamaları zaman içinde güncellenebildiğinden, maç saatinden önce kullandığınız servisin kanal listesine göz atmanızı tavsiye ederiz.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmanın ev sahipliğini, İtalya'nın Bologna şehrinde bulunan Stadio Renato Dall'Ara yapacak. Bologna FC'nin iç saha maçlarını oynadığı ve İtalyan futbolunun tarihi mekânlarından biri olan stadyum, bu akşam iki ülke arasındaki kritik randevuya sahne olacak.

MAÇ ÖZET BİLGİLERİ

Organizasyon UEFA Uluslar Ligi, tarih 5 Ekim 2026 Pazartesi, başlama saati 21.45 (TSİ), stadyum Stadio Renato Dall'Ara (Bologna), yayıncı kanal ise ATV.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?

İtalya 1-0 Türkiye 2. yarı devam ediyor.