Haberler

İtalya Türkiye kaç kaç? İtalya Türkiye maçı bitti canlı skor takibi ve maç sonucu ne?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya Türkiye kaç kaç? İtalya Türkiye maçı bitti canlı skor takibi ve maç sonucu ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Türkiye kaç kaç bitti, İtalya Türkiye maç sonucu ne? UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız, kritik dördüncü maçında Bologna'da İtalya ile karşı karşıya geldi. Önemli eksiklerle sahaya çıkan ay-yıldızlıların zorlu deplasmandaki mücadelesi milyonlarca futbolsever tarafından nefes kesen bir heyecanla takip edildi. Peki İtalya-Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte maç sonucu ve karşılaşmanın tüm detayları...

Milli maç heyecanı Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda yaşandı. Gruptaki ilk puanını arayan A Milli Takım, güçlü rakibi İtalya karşısında 90 dakika boyunca mücadele etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte "İtalya- Türkiye maç skoru ne oldu, milliler puan aldı mı, grupta son durum ne?" soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. İtalya- Türkiye maçının sonucu, özeti ve Uluslar Ligi puan durumu haberimizde.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki İtalya - Türkiye karşılaşması bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Milliler, Avrupa futbolunun köklü temsilcilerinden İtalya karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde veya yayın akışında son dakika değişikliği yapılma ihtimaline karşı, karşılaşma öncesinde güncel programı kontrol etmeniz önerilir.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.. ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümü üzerinden de maçı takip etmek mümkün; ancak internet yayınlarında zaman zaman kesinti yaşanabileceğini hatırlatmakta fayda var.

ATV HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

ATV'yi farklı yayın platformlarında şu kanal numaralarından izleyebilirsiniz: Digiturk'te 25, D-Smart'ta 25, Tivibu'da 24, Kablo TV'de 24 ve Turkcell TV+'ta 24. Platformların kanal sıralamaları zaman içinde güncellenebildiğinden, maç saatinden önce kullandığınız servisin kanal listesine göz atmanızı tavsiye ederiz.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmanın ev sahipliğini, İtalya'nın Bologna şehrinde bulunan Stadio Renato Dall'Ara yapacak. Bologna FC'nin iç saha maçlarını oynadığı ve İtalyan futbolunun tarihi mekânlarından biri olan stadyum, bu akşam iki ülke arasındaki kritik randevuya sahne olacak.

MAÇ ÖZET BİLGİLERİ

Organizasyon UEFA Uluslar Ligi, tarih 5 Ekim 2026 Pazartesi, başlama saati 21.45 (TSİ), stadyum Stadio Renato Dall'Ara (Bologna), yayıncı kanal ise ATV.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ? 

İtalya 1-0 Türkiye 2. yarı devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Nejat İşler’in konser çıkışı zor anları! İki kişinin desteğiyle ayrıldı

Ünlü oyuncu aylar sonra konserde ortaya çıktı, ayakta zor durdu

Kırmızı ışıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı

Işıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı
Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin istifa etti

Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Ünlü teknik adam istifa etti
Aldığı kilolar nedeniyle eleştirilmişti! Son görünümünün asıl sebebi kahretti

Bu hale gelmesinin asıl sebebini duyanlar kahroldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti

Kim olduğu ayrı, yanına gittiği isim ayrı olay!

Dünya devleri, Kenan Yıldız için sıraya girdi

Kenan için sıraya girdiler! Bu takımları reddetmesi neredeyse imkansız
İdam girişimi başarısız olmuştu: Christa Pike iyileşirse yeniden infaz edilebilir

İdamı başarısız olmuştu: Christa Pike yeniden infaz edilebilir
Araçla yanına yanaştılar! Cadde ortasında kurşun yağmuru

Cadde ortasında topuklarına sıktılar
Fransa ile ortak göçmen kaçakçılığı operasyonunda İstanbul'da 14 şüpheli yakalandı

Fransa ile İstanbul'da ortak operasyon! 14 şüpheli yakalandı
Bursa'da emanet altın vurgunu iddiası! 28 müşterinin 18,6 milyonluk altınıyla kaçtığı öne sürülen kuyumcular aranıyor

28 müşteri altınını almaya gitti! Kuyumcular ortada yok
Sapanca gişelerinde jandarma durdurdu: Kamyonet kasasından yaklaşık 3 ton kaçak et çıktı!

Şüphe üzerine durduruldu: Kamyonet kasasında tonlarcası yakalandı