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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
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İstanbul'da hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 8 Eylül 2026 Salı günü meydana gelen son depremleri araştırmaya başladı. İstanbul ve çevresinde hareketlilik hisseden vatandaşlar, yaşanan sarsıntının deprem olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel verileri takip ediyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu, depremin merkez üssü neresi ve büyüklüğü kaç?

İstanbul'da hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından gözler, 8 Eylül 2026 Salı günü kaydedilen son deprem verilerine çevrildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Eylül 2026 Salı günü son deprem verilerine ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 8 Eylül 2026 Salı günü Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Kandilli'nin Son Depremler listesinde sarsıntıların meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin yayımladığı güncel deprem verilerini yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından yayımlanan Son Depremler listesi de 8 Eylül 2026 Salı günü meydana gelen sarsıntılara ilişkin güncel bilgileri içeriyor. Afad'ın resmi kayıtlarında depremin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. İstanbul'da hissedildiği belirtilen sarsıntının deprem olup olmadığı da Afad'ın güncel verileri üzerinden kontrol ediliyor.

8 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

8 Eylül 2026 Salı günü İstanbul'da hissedildiği belirtilen sarsıntılar, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce İstanbul'da nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt aranıyor. İstanbul ve çevresindeki son depremlere ilişkin gelişmeler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileri üzerinden takip edilirken resmi açıklamalar ve yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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