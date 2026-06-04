Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da hissedilen bir sarsıntı iddiası, kısa sürede vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Sosyal medya platformlarında peş peşe yapılan paylaşımlar sonrası birçok kişi yaşanan hareketliliğin deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. Gözler şimdi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa sürede tedirginliğe yol açtı. Sosyal medya platformlarında art arda yapılan paylaşımlar sonrası birçok kişi son depremler listesini kontrol etmeye başladı. Peki İstanbul'da deprem mi oldu? Kentte hissedilen hareketliliğin nedeni neydi? Gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 4 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Güncellenen "Son Depremler" listesi sayesinde vatandaşlar; depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin bilgilere hızlı ve kolay şekilde ulaşabiliyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel veriler yoğun ilgi görüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 4 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin güncel verileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. "Son Depremler" ekranında yer alan bilgiler sayesinde vatandaşlar, depremlerin büyüklüğünü, merkez üssünü, derinliğini ve meydana geldiği saati anbean takip edebiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde kaydedilen sarsıntılar, AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden yakından izlenmeye devam ediyor.

4 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

4 Haziran günü İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları kısa sürede gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş, "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşanan hareketliliğin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanacak güncel deprem verilerine çevrildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Silahlı kavganın ortasında kalan anne öldü, oğlu yaralandı
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi

Dünya sahnelerinden köyüne döndü, 7'den 70'e herkes kendinden geçti
İngiliz vekilden Elon Musk'a dava! Sebebi Grok'un oluşturduğu skandal fotoğraflar

İngiliz vekilden Elon Musk'a dava! Sebebi bikinili fotoğraflar
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı

Parayla uyuşturucu yazan doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Göztepe'ye gol hattında yeni tank! İmzalar atıldı

Bu çocuğun ismini not edin! Türkiye'yi kasıp kavuracak
Piyasalar ateşkesi fiyatladı, altın yükseldi

Beklenen haber geldi, piyasalarda dengeler değişti
'Taşacak Bu Deniz' setinden aşk üçgeni çıktı

Ünlü dizinin setinden aşk üçgeni çıktı! Eski nişanlıdan jet açıklama