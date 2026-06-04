İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Haziran İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa sürede tedirginliğe yol açtı. Sosyal medya platformlarında art arda yapılan paylaşımlar sonrası birçok kişi son depremler listesini kontrol etmeye başladı. Peki İstanbul'da deprem mi oldu? Kentte hissedilen hareketliliğin nedeni neydi? Gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 4 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Güncellenen "Son Depremler" listesi sayesinde vatandaşlar; depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin bilgilere hızlı ve kolay şekilde ulaşabiliyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel veriler yoğun ilgi görüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 4 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin güncel verileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. "Son Depremler" ekranında yer alan bilgiler sayesinde vatandaşlar, depremlerin büyüklüğünü, merkez üssünü, derinliğini ve meydana geldiği saati anbean takip edebiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde kaydedilen sarsıntılar, AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden yakından izlenmeye devam ediyor.

4 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

4 Haziran günü İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları kısa sürede gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş, "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşanan hareketliliğin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanacak güncel deprem verilerine çevrildi.