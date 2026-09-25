İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

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İstanbul ve çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin resmi kayıtlara yansıyıp yansımadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verilerini takip ediyor. 25 Eylül 2026 Cuma günü meydana gelen depremler; saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileriyle birlikte inceleniyor. İşte 25 Eylül 2026 Cuma günü son deprem verilerine ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan son depremler listesinde, Türkiye ve yakın çevresinde kaydedilen sarsıntılara dair güncel bilgiler yer alıyor. İstanbul'da deprem hissedildiğine yönelik paylaşımların ardından vatandaşlar, 25 Eylül 2026 Cuma günü meydana gelen hareketlilikleri Kandilli'nin verileri üzerinden kontrol ediyor. Listede depremlerin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın Son Depremler sayfası da Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntıların takip edilebildiği resmi kaynaklar arasında bulunuyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği belirtilen hareketliliklerin ardından vatandaşlar, söz konusu sarsıntının AFAD kayıtlarında yer alıp almadığını araştırıyor. AFAD tarafından yayımlanan güncel listede depremin saati, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler paylaşılıyor.

25 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

25 Eylül 2026 Cuma günü İstanbul'da sarsıntı hissedildiğine dair iddiaların ardından deprem araştırmaları yeniden gündeme geldi. "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce İstanbul'da nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularının yanıtı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem kayıtları üzerinden takip edilebiliyor.

İstanbul ve çevresinde hissedildiği belirtilen sarsıntılarla ilgili resmi kayıtlarda yeni bir gelişme yaşanması halinde bilgiler güncellenecektir.