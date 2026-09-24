İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

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İstanbul'da sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından 24 Eylül 2026 Perşembe günü de deprem hareketliliği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından birçok kişi, " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan son depremler listesinde, Türkiye ve yakın çevresinde kaydedilen sarsıntılara ilişkin güncel bilgiler yer alıyor. İstanbul'da deprem hissedildiğine yönelik paylaşımların ardından vatandaşlar, 24 Eylül 2026 Perşembe günü meydana gelen sarsıntıları Kandilli'nin güncel kayıtlarından kontrol ediyor.

Listede depremlerin gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler bulunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad tarafından yayımlanan Son Depremler listesi de Türkiye ve çevresindeki sismik hareketliliğin takip edilebildiği resmi kaynaklar arasında bulunuyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin AFAD kayıtlarında yer alıp almadığını araştırıyor.

AFAD'ın güncel listesinde depremlerin meydana geldiği saat, konum, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor.

24 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

24 Eylül 2026 Perşembe günü İstanbul'da sarsıntı hissedildiğine dair iddiaların ardından gözler güncel deprem kayıtlarına çevrildi. İstanbul ve çevresinde hissedilen sarsıntılara ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi kayıtlarında yeni bir bilgi paylaşılması halinde haberimiz güncellenecektir.