İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 2 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

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İstanbul'da deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü kaydedilen son sismik hareketliliğe ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Peki, İstanbul'da bugün deprem oldu mu, son deprem kaç büyüklüğünde ve nerede meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son deprem kayıtları, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul ve çevresinde yaşanan sismik hareketliliği merak eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. İstanbul'da deprem meydana gelip gelmediği, kaydedilen sarsıntıların hangi bölgede gerçekleştiği ve kaç büyüklüğünde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi üzerinden sarsıntıların meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın güncel son depremler listesi, İstanbul ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü kaydedilen deprem verileri üzerinden olası sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği kontrol edilebiliyor. İstanbul'da deprem hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD'ın resmi kayıtlarında yeni bir deprem olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

2 KASIM 2026 PAZARTESİ İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü meydana gelen son depremlere ilişkin gelişmeleri araştırıyor. “İstanbul'da az önce deprem mi oldu?”, “İstanbul'da hangi ilçede deprem oldu?” ve “ Deprem kaç büyüklüğünde?” soruları gündeme geliyor. İstanbul ve çevresinde kaydedilen son sarsıntılara ilişkin bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi deprem kayıtları üzerinden takip edilebiliyor.