İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Ağustos İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından vatandaşların gözü AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verilerine çevrildi. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar sonrasında "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları gündeme geldi. İşte 14 Ağustos 2026 Cuma günü son deprem verilerine ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 14 Ağustos 2026 Cuma günü Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Kandilli'nin yayımladığı Son Depremler listesinde depremlerin meydana geldiği saat, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri yer alıyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından vatandaşlar güncel verileri yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14 Ağustos 2026 Cuma günü meydana gelen depremlere ilişkin verileri resmi kanalları üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. AFAD Son Depremler ekranında yer alan bilgiler aracılığıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntıların saati, büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği takip edilebiliyor. İstanbul'da hissedildiği öne sürülen hareketliliğin deprem olup olmadığı da AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden kontrol ediliyor.

14 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

14 Ağustos 2026 Cuma günü İstanbul'da hissedildiği iddia edilen sarsıntılar, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce İstanbul'da nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt aranıyor. İstanbul ve çevresindeki son depremlere ilişkin gelişmeler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel veriler üzerinden takip ediliyor. Konuya ilişkin resmi veriler geldikçe haber güncellenecektir.