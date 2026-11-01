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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

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İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
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İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 1 Kasım 2026 Pazar günü deprem meydana gelip gelmediğini araştırıyor. İstanbul ve çevresinde sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından “İstanbul'da az önce deprem mi oldu?”, “İstanbul'da deprem kaç büyüklüğünde?” ve “Deprem nerede oldu?” soruları yeniden gündeme geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtları takip edilirken, olası sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak ediliyor.

İstanbul'da deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 1 Kasım 2026 Pazar günü kaydedilen son sismik hareketliliğe ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Peki, İstanbul'da bugün deprem oldu mu, son deprem kaç büyüklüğünde ve hangi bölgede meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtları, İstanbul ve çevresindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 1 Kasım 2026 Pazar günü İstanbul'da deprem olup olmadığı, olası sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi üzerinden depremlerin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı son depremler listesi, İstanbul ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin güncel bilgilere ulaşmak isteyenler tarafından takip ediliyor. 1 Kasım 2026 Pazar günü kaydedilen deprem verileri üzerinden sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği incelenebiliyor. İstanbul'da deprem hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD'ın resmi kayıtlarında yeni bir sarsıntı olup olmadığını kontrol ediyor.

1 KASIM 2026 PAZAR İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 1 Kasım 2026 Pazar günü meydana gelen son depremlere ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. “İstanbul'da az önce deprem mi oldu?”, “İstanbul'da hangi ilçede deprem oldu?” ve “ Deprem kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt aranıyor. İstanbul ve çevresindeki son sarsıntılara ilişkin güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi deprem kayıtları üzerinden takip edilebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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