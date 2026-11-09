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İstanbul'da 10 Kasım'da hangi yollar kapalı?

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İstanbul'da 10 Kasım'da hangi yollar kapalı?
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde yarın İstanbul'da da düzenlenecek törenlerle anılacak. Taksim'den Dolmabahçe'ye kadar pek çok noktada gerçekleştirilecek anma programları nedeniyle sürücüler, trafikte düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İstanbullular, 10 Kasım'da hangi yolların kapalı olacağını araştırıyor.

İstanbul'da 10 Kasım için haberin hazırlandığı saatlerde açıklanmış resmi bir yol kapatma listesi bulunmuyor. İstanbul Valiliği'nin açıkladığı anma programına göre ilk tören saat 08.55'te Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılacak. Bu nedenle Taksim, Harbiye ve Dolmabahçe çevresinde tören saatlerinde trafik yoğunluğu ve kısa süreli kısıtlamalar yaşanabileceği belirtiliyor. İşte İstanbul'da 10 Kasım'a ilişkin trafik ve tören bilgileri.

İSTANBUL'DA 10 KASIM'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 10 Kasım'da trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklara ilişkin henüz bir duyuru yapılmadı. Taksim Meydanı, Dolmabahçe Caddesi ve çevresi için kesinleşmiş bir kapatma kararı da açıklanmadı. Ancak anma törenlerinin yapılacağı Taksim, Harbiye ve Dolmabahçe çevresinin tören saatlerinde yoğun olması bekleniyor. Olası trafik düzenlemelerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi duyurularıyla paylaşılması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YOLLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul'da yolların kapanış saatlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Tören programı sabah saatlerinde Taksim'de başlayacağı için sürücülerin özellikle sabah saatlerinde bu bölgeye yönelik güzergâhlarda dikkatli olmaları öneriliyor. Saat 09.05'teki saygı duruşu sırasında ise İstanbul genelinde trafik kısa bir süreliğine duracak.

İSTANBUL'DA 10 KASIM ANMA PROGRAMI

İstanbul Valiliği'nin 10 Kasım 2026 Salı günü için açıkladığı anma programı şöyle:

08.55 Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk sunma töreni

09.05 Saygı duruşu

09.30 Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Atatürk fotoğrafları sergisi

10.00 Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anma programı

11.30 Dolmabahçe Sarayı'ndaki Atatürk Odası ziyareti

12.25 Bezmialem Valide Sultan Camii'nde mevlit programı

İSTANBUL'DA HANGİ BÖLGELERDE TRAFİK YOĞUN OLACAK?

10 Kasım'da tören programları nedeniyle İstanbul'da şu bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanması bekleniyor:

Taksim Meydanı ve çevresi

Harbiye

Dolmabahçe Caddesi ve Dolmabahçe Sarayı çevresi

Bu bölgelere gidecek vatandaşlara toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve yola çıkmadan önce güncel trafik durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. 10 Kasım 2026'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü anılacak.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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