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İstanbul su kesintisi listesi, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak? İSKİ'nin duyurduğu planlı su kesintileri, kesinti saatleri, kesintinin nedeni ve suların ne zaman geleceğine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

30 KASIM 2026 İSTANBUL SU KESİNTİSİ

İSKİ'nin duyurusuna göre 30 Kasım 2026 Pazartesi günü Beylikdüzü ilçesinde planlı su kesintisi yapılacak. Kesinti, ilçedeki dört mahalleyi etkileyecek.

BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

Beylikdüzü'nde 30 Kasım Pazartesi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:

Adnan Kahveci Mahallesi

Kavaklı Mahallesi

Dereağzı Mahallesi

Gürpınar Mahallesi

SU KESİNTİSİNİN NEDENİ NE?

İSKİ'nin açıklamasına göre kesinti, içme suyu isale hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle uygulanacak. Ekipler, altyapının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla hatlara özel deprem genleşme parçaları monte edecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye yeniden su verilecek.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Beylikdüzü'ndeki dört mahallede suların 30 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de gelmesi planlanıyor. Çalışmaların planlanandan erken tamamlanması halinde sular daha önce de gelebiliyor. Arıza kaynaklı kesintilerde ise suyun gelme saati, arızanın büyüklüğüne ve onarım çalışmalarının süresine göre değişiyor.

Kesintinin ardından şebekeye yeniden su verildiğinde, borulardaki hava nedeniyle bir süre bulanık su akabiliyor ve basınç dalgalanmaları yaşanabiliyor. Bu nedenle sular geldikten sonra musluklardan bir süre su akıtılması öneriliyor.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İstanbul'daki planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri, İSKİ'nin resmi internet sitesindeki arıza ve kesinti duyuruları bölümünden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar ilçe ve mahalle seçerek bölgelerindeki kesintinin başlangıç ve bitiş saatlerini öğrenebiliyor. Güncel kesinti bilgilerine İSKİ'nin mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları üzerinden de ulaşılabiliyor.

Şebekede meydana gelebilecek ani arızalar nedeniyle gün içinde farklı ilçelerde de plansız kesintiler yaşanabiliyor. Bu nedenle vatandaşların İSKİ'nin güncel duyurularını takip etmesi öneriliyor.

İSKİ ÇAĞRI MERKEZİ KAÇ?

Su kesintisi ve arıza bildirimleri için İSKİ'nin 185 numaralı çağrı merkezi aranabiliyor. Çağrı merkezi 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşlar, kesintinin süresi ve suyun ne zaman geleceği konusunda da bu hattan bilgi alabiliyor.

SU KESİNTİSİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Planlı su kesintisi yapılacak bölgelerde yaşayan vatandaşların, kesinti saatlerinden önce içme ve kullanma suyu ihtiyacı için yeterli miktarda su depolaması öneriliyor. Kesinti sırasında açık unutulan muslukların, sular geldiğinde taşkınlara yol açmaması için kapatılması gerekiyor. Su depolarının ve hidroforların da kesinti sonrasında kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.