İstanbul okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın İstanbul'da okul yok mu (KAR TATİLİ)?

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava şartları, öğrenciler ve veliler başta olmak üzere eğitim camiasının gündeminde yer alıyor. Birçok kişi, 29 Aralık Pazartesi günü için valiliklerden gelecek kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor. İstanbul'da okullar yarın kapalı olacak mı? 29 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da eğitim öğretime ara verilecek mi soruları yanıt bekliyor.

29 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Yurt genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede eğitim öğretime ara verilmesine yönelik kararlar art arda geliyor. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalar doğrultusunda, 29 Aralık Pazartesi günü için bazı bölgelerde okullar tatil edildi.

ZONGULDAK'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Zonguldak'ta beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışının etkisini artıracağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler sonrası, il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Yapılan duyuruda, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretimin durdurulduğu bildirildi.

KASTAMONU KÜRE'DE KAR TATİLİ KARARI

Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 29 Aralık Pazartesi günü kapalı olacak. İlçede hava koşullarının oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak alınan kararla, tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP'TA OKULLAR KAPALI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don riskine karşı tedbir alındı. İlçedeki tüm resmi ve özel okullarda 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği açıklandı. Kararın, öğrenci ve eğitim çalışanlarının güvenliği amacıyla alındığı ifade edildi.

KARABÜK'TE PAZARTESİ GÜNÜ EĞİTİM YAPILMAYACAK

Karabük'te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi. 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verileceği bildirildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve özel ihtiyaçlı personelin de idari izinli olacağı duyuruldu.

DÜZCE'DE KAR VE BUZLANMA NEDENİYLE TATİL

Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojik uyarılar doğrultusunda, okullar 29 Aralık Pazartesi günü için bir gün süreyle tatil edildi. Aynı zamanda, kreş ve anaokuluna giden çocuğu bulunan kadın personel ile engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı açıklandı.

VAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Van'da yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürürken, il genelinde eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretim yapılmayacak. Ayrıca engelli, hamile ve 0-6 yaş çocuğu bulunan kamu çalışanlarının da idari izinli olacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

29 Aralık 2025 Pazartesi günü için İstanbul'da eğitime ara verilmesine yönelik şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Kent genelinde beklenen hava koşulları nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler gözlerini İstanbul Valiliği'nden gelecek olası kar tatili duyurusuna çevirmiş durumda.

GÖZLER VALİLİKTEN GELECEK AÇIKLAMADA

İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği, hava durumundaki gelişmelere göre netlik kazanacak. Yetkililerden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip edilirken, alınacak kararın kamuoyuyla paylaşılması halinde detayların duyurulması bekleniyor.