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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı

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A Milli Takım'ın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası karşılaşması için Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda toplanan yüzlerce futbolsever, ortaya çıkan görüntülerle büyük beğeni topladı. Tarihi atmosferdeki kareler uluslararası futbol sayfalarında da ilgi gördü.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile Avustralya arasındaki maç, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda dev ekranda izlendi.
  • Yüzlerce vatandaş, A Milli Takım'ın 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki maçını tarihi tiyatroda takip etti.
  • Antik tiyatrodaki görüntüler uluslararası futbol ve seyahat platformlarında ilgi gördü.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile Avustralya arasında oynanan karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesinde unutulmaz görüntülere sahne oldu. A Milli Takım'ın maçını izlemek isteyen yüzlerce vatandaş, 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekranın önünde buluştu.

TARİH VE FUTBOL AYNI KAREDE BULUŞTU

Deniz manzarasıyla dikkat çeken tarihi antik tiyatro, sabahın erken saatlerinden itibaren futbolseverlerle doldu. 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takım'a destek vermek isteyen taraftarlar, tarihi atmosferde karşılaşmayı takip etti. Ortaya çıkan görüntüler ise futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

ULUSLARARASI İLGİ GÖRDÜ

Antik tiyatroda yüzlerce kişinin milli maçı izlemesi, yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da dikkat çekti. Tarihi bir yapının Dünya Kupası heyecanına ev sahipliği yapması, birçok uluslararası futbol ve seyahat platformunda ilgi gören görüntüler arasında yer aldı.

RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Kaş Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte spor, tarih ve kültür aynı noktada buluştu. Antiphellos Antik Tiyatrosu'nu dolduran taraftarlar, Dünya Kupası coşkusunu eşsiz bir manzara eşliğinde yaşadı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

2 bin yıllık tarihi yapıda çekilen görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Birçok kullanıcı, Dünya Kupası'nın en etkileyici karelerinden birinin Kaş'tan geldiğini belirterek görüntülere övgü dolu yorumlar yaptı.

İşte o şahane anlardan kareler;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızırzop:

Ortada tatmin edici futbol olmayınca insanlar bunları konuşur tabi

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