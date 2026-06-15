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ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti

ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
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İran ile ABD arasında hazırlanan mutabakat metninde son aşamada dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeyle Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin karar mekanizmasında İran ve Umman'ın rolü güçlendirilirken, gemilere yalnızca 60 gün ücretsiz geçiş imkanı tanınacağı belirtildi. Bu sürenin ardından boğazdan geçen ticari gemilerden çeşitli hizmetler karşılığında gelir elde edilmesi planlanıyor.

  • Fars Haber Ajansı, ABD-İran mutabakat zaptının nihai metninde Hürmüz Boğazı'na ilişkin değişiklikler yapıldığını öne sürdü.
  • Nihai metinde İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakları vurgulandı.
  • İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere 60 gün boyunca ücretsiz geçiş imkanı tanımayı kabul etti.

İran'a yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, İran ile ABD arasında hazırlanan mutabakat zaptının nihai metninde önemli değişiklikler yapıldığını öne sürdü. Habere göre metne, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik haklarına ilişkin dikkat çeken ifadeler eklendi.

"ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI"

Fars Haber Ajansı'nın bilgili bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran ile ABD arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının son halinde bazı kritik değişikliklere gidildi.

Kaynak, yapılan düzenlemelerin özellikle Hürmüz Boğazı'nın geleceğiyle ilgili maddelerde yoğunlaştığını belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA EGEMENLİK VURGUSU

Haberde, nihai metinde İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik haklarının açık şekilde vurgulandığı ifade edildi.

Ayrıca boğazdaki denizcilik hizmetlerinin geleceğine ilişkin kararların da İran ve Umman'ın yetkisinde olacağının metne işlendiği öne sürüldü.

60 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ GEÇİŞ

Kaynağın aktardığı bilgilere göre İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yalnızca 60 gün boyunca ücretsiz geçiş imkanı tanımayı kabul etti.

Bu sürenin ardından Tahran yönetiminin güvenlik, seyir, çevre koruma ve sigorta hizmetleri sunarak ticari gemi trafiğinden gelir elde etmeyi planladığı belirtildi.

GELİRLER EKONOMİK KALKINMADA KULLANILACAK

Haberde, söz konusu hizmetlerden elde edilecek gelirlerin İran'ın ekonomik kalkınma projelerinde kullanılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olarak görülen Hürmüz Boğazı'na ilişkin bu düzenlemelerin, mutabakatın en dikkat çekici başlıkları arasında yer aldığı değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
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