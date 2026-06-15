Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak

"Mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de patlak veren çift başlılık ve yönetim krizi Meclis'teki grup toplantılarını da vurdu. Kamuoyunda, "Yarın Meclis kürsüsünde Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşacak?" sorusu büyük merak konusuyken, beklenen açıklama nihayet geldi.

KILIÇDAROĞLU TARAFI BAŞVURU YAPMADI

Krizin gölgesinde gözlerin çevrildiği yarınki toplantı için ilk net bilgi, CHP'li Murat Emir tarafından paylaşıldı. Emir, bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin Meclis'te grup toplantısı düzenlemek adına TBMM Başkanlığı'na herhangi bir resmi başvuruda bulunmadığını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL DE KÜRSÜYE ÇIKMAYACAK

Kılıçdaroğlu cephesinin hamlesiz kalması üzerine süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Murat Emir, bu gelişmenin ardından bu hafta Özgür Özel'in de Meclis'te grup toplantısı gerçekleştirmeyeceğini duyurdu.

900 DELEGE İMZASI GENEL MERKEZE İLETİLECEK

Kurultay çağrısına ilişkin de açıklamada bulunan Emir, "Olağanüstü kurultay çağrısını içeren 900 delege imzası çarşamba genel merkeze iletilecek" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ KURULACAK MI?

CHP’li Emir, “Yeni parti” tartışmalarıyla ilgili soruyu, şöyle yanıtladı:

"Yeni parti ile ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Biraz da dikkat çekmek için sanırım, olmayacak tartışmalar yürütülüyor. Biz partimizdeyiz, baba ocağındayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Bize kurulan ve kurulmaya çalışılan bütün tuzakların farkındayız. Bütün hukuksuzlukları da elbette biliyoruz ama biz buradayız. Partimizde mücadele etmeye devam edeceğiz, kurultay talep etmeye devam edeceğiz. Adalet, hukuk ve yasa demeye devam edeceğiz. Ama elbette ki CHP’lilerin umut bağladığı kadrolar olarak her türlü seçeneği masamızda tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz."