Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında başkomiser, amir ve polis memurlarından oluşan toplam 19 bin 96 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Atama listeleri bugün saat 18.00 itibarıyla personelin erişimine açılacak.
- Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında 19.096 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini tamamladı.
- Atama listeleri 18.00 itibarıyla personelin iç sistemlerinden erişime açıldı.
- Yer değiştirenlerin 17.568'i polis memuru, 1.528'i başkomiser ve alt rütbelerdeki amirlerden oluştu.
Emniyet teşkilatında on binlerce polisi ve ailesini yakından ilgilendiren beklenen atama kararları belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Genel Atama Dönemi çalışmalarının sonuçlandığını resmi bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.
LİSTELER BUGÜN SAAT 18.00'DE ERİŞİME AÇILIYOR
Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar kapsamında; başkomiser, komiser ve alt rütbelerdeki binlerce emniyet personelinin yeni görev yerleri belirlendi. Açıklamaya göre, tayin heyecanı yaşayan polisler atama listelerine bugün saat 18.00 itibarıyla kendi iç sistemleri üzerinden erişim sağlayarak yeni görev yerlerini öğrenebilecek.
ATAMA RAKAMLARI: 19 BİNİ AŞKIN PERSONELİN YERİ DEĞİŞTİ
EGM'nin paylaştığı verilere göre, yer değiştirme işlemleri ağırlıklı olarak polis memuru kadrosunda gerçekleşti. Açıklanan atama ve yer değiştirme işlemlerinin rütbelere göre sayısal dağılımı tabloda şu şekilde yer aldı:
Personel Unvanı / Rütbesi Ataması Yapılan Personel Sayısı
Başkomiser ve Alt Rütbeler (Amir) 1.528
Polis Memuru 17.568
Toplam Yer Değiştiren Personel 19.096