Haberler

Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı

Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında başkomiser, amir ve polis memurlarından oluşan toplam 19 bin 96 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Atama listeleri bugün saat 18.00 itibarıyla personelin erişimine açılacak.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında 19.096 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini tamamladı.
  • Atama listeleri 18.00 itibarıyla personelin iç sistemlerinden erişime açıldı.
  • Yer değiştirenlerin 17.568'i polis memuru, 1.528'i başkomiser ve alt rütbelerdeki amirlerden oluştu.

Emniyet teşkilatında on binlerce polisi ve ailesini yakından ilgilendiren beklenen atama kararları belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Genel Atama Dönemi çalışmalarının sonuçlandığını resmi bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

LİSTELER BUGÜN SAAT 18.00'DE ERİŞİME AÇILIYOR

Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar kapsamında; başkomiser, komiser ve alt rütbelerdeki binlerce emniyet personelinin yeni görev yerleri belirlendi. Açıklamaya göre, tayin heyecanı yaşayan polisler atama listelerine bugün saat 18.00 itibarıyla kendi iç sistemleri üzerinden erişim sağlayarak yeni görev yerlerini öğrenebilecek.

ATAMA RAKAMLARI: 19 BİNİ AŞKIN PERSONELİN YERİ DEĞİŞTİ

EGM'nin paylaştığı verilere göre, yer değiştirme işlemleri ağırlıklı olarak polis memuru kadrosunda gerçekleşti. Açıklanan atama ve yer değiştirme işlemlerinin rütbelere göre sayısal dağılımı tabloda şu şekilde yer aldı:

Personel Unvanı / Rütbesi                      Ataması Yapılan Personel Sayısı

Başkomiser ve Alt Rütbeler (Amir)        1.528

Polis Memuru                                        17.568

Toplam Yer Değiştiren Personel            19.096

Kaynak: Haberler.com
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor
AB'den Rusya'nın 'gölge filo'sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı

Savaşı kızıştıracak karar! Gizli filoya ağır darbe indirdiler
Konya'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Çocukların kavgasına aileler de dahil oldu: 1'i ağır 5 yaralı
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz

Barışa sadece birkaç adım kalmışken Netanyahu'dan Trump'a rest
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar