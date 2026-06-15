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Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

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Kolombiya'nın başkenti Bogotá'da bir apartman balkonunda yaşanan çocuk istismarı çevrede büyük tepkiye yol açtı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kolombiya'nın başkenti Bogotá'da bir apartman balkonunda yaşanan olay büyük tepki çekti. Çocuğa yönelik istismarı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

VATANDAŞLAR ÇIĞLIKLARLA UYARDI

Olay, Bogotá'nın kuzeyindeki 106A Caddesi ile 19A Caddesi'nin kesişiminde bulunan bir binada meydana geldi. Balkon bölümünde yaşananları fark eden çevre sakinleri, çığlık atarak çevredekileri ve yetkilileri uyardı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgede bulunan Metropolitan Polis ekipleri kısa sürede olay yerine müdahale etti. Yapılan çalışma sonucunda çocuk istismarı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıklarken, şüphelinin yargı önüne çıkarılması için gerekli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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