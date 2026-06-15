Kayıp keçilerini bulduğu mağarada gördüğüne inanamadı
Üç gündür kayıp olan keçilerini bir mağara oyuğunda bulan vatandaş, Kangal köpeğinin hayvanları korumak için günlerdir yanlarından ayrılmadığını gördü. Köpeğin sadakatini gözler önüne seren ve cep telefonuyla kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Bir vatandaş, 3 gün önce kaybolan keçilerini bir dağlık alandaki mağara oyuğunda yatarken buldu. Olayın asıl dikkat çeken kısmı ise sahibinin koruyucu yapısıyla bilinen Kangal köpeğinin, 3 gün boyunca dışarıda kalan keçileri korumak için yanlarından hiç ayrılmaması oldu.
GÖRÜNTÜ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Keçilerin başında nöbet tutarak yaban hayvanlarına karşı koruma sağlayan vefalı köpeğin o anları, sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.