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Adıyaman'da el büyüklüğünde çekirge görüntülendi

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Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde fotoğraf sanatçısı Ahmet Şeh Ömer, avuç içi büyüklüğünde bir çekirgeyi fotoğrafladı. Dev çekirgenin iri yapısı ve canlı renkleri dikkat çekti.

ADIYAMAN'da fotoğraf sanatçısı Ahmet Şeh Ömer, avuç büyüklüğünde çekirgeyi görüntüledi.

Perre Antik Kenti'nde fotoğraf çalışmaları yapan Ahmet Şeh Ömer, büyük bir çekirge farkedince fotoğrafladı.

Çekirgenin iri yapısı, uzun bacakları, canlı renkleri ile dikkat çekici olduğunu belirten Ahmet Şeh Ömer, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Son zamanlarda dev çekirgenin kaçakçılığına teşebbüs edilmesi, avlanması ya da kaçırılmasına yönelik cezalarla ilgili haberlerden sonra bugün Perre bölgesinde bu sıra dışı çekirgeye rastladım. Boyutu neredeyse bir avuç içi kadardı. Şahsen gördüğüm en büyük çekirgelerden biriydi. Doğal yaşam alanında çektiğim bu fotoğraf, hem detaylarını hem de uzaktan fark edilmesi zor olan güzel renklerini ortaya koyuyor. Doğa ve fotoğraf tutkunları için gerçekten özel bir deneyimdi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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