İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne kadar sürecek?

İstanbul'da beklenen kar yağışı, gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kent genelinde bazı bölgelerde ara sokaklar ulaşıma kapandı, Bayrampaşa'da sokaklar adeta pist haline geldi. Yokuşlarda duramayan araçların kaza yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Peki, İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne kadar sürecek? Detaylar haberimizde.

İSTANBUL HAVA DURUMU 19 OCAK SON DAKİKA

Kar yağışı, haftanın ilk iş gününde trafikte de yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre sabah saat 07.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 78'e, saat 09.00 itibarıyla ise yüzde 81'e ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle özellikle ara yollarda ve sokaklarda sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalıyor. Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar tipi şeklinde etkili olan yağış, kent genelinde yol kenarlarını, kaldırımları ve araçların üstünü beyaza bürüdü.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da kar yağışının birkaç gün boyunca etkili olacağını belirtiyor. Gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde etkisini artırdı. Uzmanlar, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının devam edeceğini ve hafta ortasına kadar etkili olabileceğini ifade ediyor. Bu süreçte vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması, özellikle yokuş ve ara yolları kullanırken tedbirli olmaları gerekiyor.

İSTANBUL'DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da kar yağışı, gece boyu devam ederek sabah saatlerinde etkisini artırdı. Meteoroloji verilerine göre hafif sağanak kar yağışı 2°C sıcaklıkta ve yüzde 40 yağış ihtimali ile devam ediyor. Rüzgar hızı 14 km/s olarak ölçülürken, nem oranı ise yüzde 91 seviyesinde seyrediyor. Yağış, bazı ilçelerde yoğun tipi şeklinde görülmeye devam ediyor. Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı hafta boyunca devam edebilir.

Kar yağışının etkisiyle yollar beyaz örtüyle kaplanırken, sürücüler özellikle ara yollarda yavaş ilerliyor. İstanbul'da kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor ve şehir genelinde trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞININ TRAFİĞE ETKİSİ

Kar yağışı sadece yolları değil, trafikteki yoğunluğu da etkiledi. Sabah saatlerinde İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu yüzde 78-81 seviyelerine ulaştı. Bayrampaşa ve yüksek kesimlerde yokuşlarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar kaza yaparken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL HAVA DURUMU 19 OCAK

Durum: Hafif sağanak kar yağışı

Sıcaklık: 2°C

Yağış: %40

Rüzgar: 14 km/s

Nem: %91

Haftanın ilk iş gününde İstanbul, kar yağışı ve yoğun trafikten etkilenmeye devam ediyor. Vatandaşların, meteoroloji uyarılarını takip etmeleri ve yollarda dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.