İstanbul’un yaz takviminde öne çıkan büyük organizasyonlardan biri olmaya hazırlanan İstanbul Festivali 2026, bu yıl da müzikten spora, sahne şovlarından e spor etkinliklerine kadar uzanan geniş programıyla dikkat çekiyor. Festival Park Yenikapı’da gerçekleştirilecek etkinlik, Ağustos ayında ziyaretçilerini ağırlayacak. Peki, İstanbul Festivali'nde hangi sanatçılar konser verecek? 2026 Yenikapı İstanbul Festivali ne zaman? Detaylar...

Festival Park Yenikapı ev sahipliğinde düzenlenecek İstanbul Festivali 2026, 1 Ağustos’ta başlayacak ve 16 Ağustos gecesine kadar devam edecek.

Festival alanı her gün saat 16.00 itibarıyla ziyaretçilere açılacak. Organizatörler tarafından paylaşılan program doğrultusunda konserler akşam saatlerinde başlayacak ve gün boyunca farklı etkinliklerle festival atmosferi devam edecek.

İstanbul Festivali, üçüncü kez Yenikapı’da gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlik alanları kurulurken, müzik performanslarının yanı sıra spor ve eğlence içerikleri de festival programında yer alacak.

Festival programında ayrıca:

Espor etkinlikleri

3x3 basketbol turnuvaları

Çocuklara özel deneyim alanları

Yeme-içme stantları

Sahne şovları

gibi birçok farklı içerik bulunuyor.

Uluslararası müzik sahnesinden isimlerin de yer aldığı organizasyon, İstanbul’un yaz etkinlikleri arasında öne çıkan festivallerden biri olarak gösteriliyor.

Festival organizasyonu tarafından şu ana kadar açıklanan sanatçılar ve konser tarihleri belli oldu. Açıklanan programa göre pop müzikten elektronik müziğe, arabeskten K-Pop’a kadar farklı türlerde birçok isim Festival Park Yenikapı sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

4 Ağustos 2026 Salı

16.00 — Kapı Açılışı

20.00 — Serdar Ortaç – “Saygı1 Serdar Ortaç”

5 Ağustos 2026 Çarşamba

16.00 — Kapı Açılışı

20.00 — Derya Bedavacı

21.30 — Özcan Deniz

8 Ağustos 2026 Cumartesi

16.00 — Kapı Açılışı

21.30 — Tiësto

Elektronik müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Tiësto, festival kapsamında İstanbul’da sahneye çıkacak uluslararası sanatçılar arasında yer alıyor.

9 Ağustos 2026 Pazar

16.00 — Kapı Açılışı

20.00 — Semicenk

21.30 — Yıldız Tilbe

11 Ağustos 2026 Salı

16.00 — Kapı Açılışı

20.00 — Edis

21.30 — Gülşen

14 Ağustos 2026 Cuma

Festivalin K-Pop programı kapsamında:

16.00 — Kapı Açılışı

20.00 — KWON EUNBI

21.00 — ATEEZ

15 Ağustos 2026 Cumartesi

K-Pop etkinliklerinin ikinci gününde ise:

16.00 — Kapı Açılışı

20.00 — SUNMI

21.00 — MONSTA X

16 Ağustos 2026 Pazar

16.00 — Kapı Açılışı

21.30 — Argy

Festival programında açıklanan isimlerin dışında organizasyon sürecinde yeni duyuruların yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı. Şu an itibarıyla organizasyon tarafından duyurulan sanatçılar bu isimlerden oluşuyor.

Festival kapsamında düzenlenecek konserler için kapılar her gün saat 16.00’da açılacak. Etkinlik takviminde yer alan konser saatleri ise sanatçılara göre değişiklik gösteriyor.

Festival alanında konserlerin dışında gün boyu farklı aktivitelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Organizasyonun açıklanan programında müzik performanslarının yanı sıra spor, espor ve sosyal etkinlik içerikleri de bulunuyor.

İstanbul Festivali 2026, 1 Ağustos – 16 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da gerçekleştirilecek. Şu ana kadar açıklanan sanatçı kadrosunda hem Türkiye’den hem de uluslararası müzik dünyasından isimler yer alıyor.