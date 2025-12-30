İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil olacak mı, okul var mı?

Yılbaşı öncesindeki son ders günü olması nedeniyle 31 Aralık tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemde yer alıyor. İstanbul'da eğitim-öğretim planlamasına ilişkin beklentiler, hava durumu tahminleriyle birlikte değerlendiriliyor.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ 31 ARALIK?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü için İstanbul'da okulların durumuna ilişkin resmi makamlar tarafından alınmış bir tatil kararı bulunmuyor. İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan veya kamuoyuna yansıyan herhangi bir açıklama olmadığı için eğitim-öğretim takvimi mevcut haliyle devam ediyor. Güncel resmi tatil listesinde 31 Aralık tarihi yer almıyor ve gün, takvimde standart bir iş ve eğitim günü olarak yer alıyor.

Türkiye genelinde bazı illerde, özellikle doğu ve iç kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yerel tatil kararları alındığı biliniyor. Ancak bu kararlar yalnızca ilgili illeri kapsıyor. İstanbul için benzer bir uygulama söz konusu değil ve kent genelinde okulların açık olması bekleniyor. Eğitim kurumlarında ders programlarının normal akışında sürmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

İstanbul'da 31 Aralık günüyle ilgili "son dakika" başlığı altında duyurulmuş bir tatil kararı bulunmuyor. Yetkili kurumlardan bu yönde yapılmış resmi bir açıklama olmadığı için okulların kapalı olacağına dair bir karar alınmış değil. Öğrenciler ve veliler için geçerli olan resmi bilgilendirme, eğitim-öğretimin normal şekilde süreceği yönünde.

31 Aralık tarihinin yarım gün ya da resmi tatil kapsamına girmemesi de bu durumu destekliyor. Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak 2026 Perşembe günü için geçerli. Bu nedenle 31 Aralık'ta İstanbul'daki okullarda derslerin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor ve eğitim kurumları açık olacak.

31 ARALIK İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve güvenilir kaynakların paylaştığı güncel tahminlere göre, 31 Aralık günü İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kent genelinde yer yer sağanak yağış görülebileceği, bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur ihtimalinin bulunduğu bildiriliyor. Hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde 5-6 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Gece saatlerinde sıcaklıkların 0 derecenin altına inmesi, bazı bölgelerde -4 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Yoğun ve yerde birikme oluşturacak kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Yüksek kesimlerde kısa süreli kar geçişleri ihtimali yer alırken, merkez ve kıyı ilçelerde yağmurun etkili olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar riski nedeniyle ulaşımda dikkatli olunması gerektiği bildiriliyor.