İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul yeni güne beklenmedik bir hareketlilikle uyandı. Sabah saatlerinde kentin çeşitli ilçelerinden gelen paylaşımlar, vatandaşların "Deprem mi oldu?" sorusunu sormasına neden oldu. Evlerinde hafif bir sarsıntı hissettiğini belirtenler de vardı, araçlarının anlık titrediğini bildirenler de. Olayla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeye devam ediyor. Ülkenin çeşitli noktalarına yerleştirilmiş gelişmiş sensör ağları sayesinde kaydedilen veriler saniyeler içinde analiz edilip "Son Depremler" listesine yansıtılıyor. Kandilli'nin yüksek duyarlılığa sahip ölçüm sistemleri, en hafif titreşimleri bile tespit ederek kamuoyunun bilgisine sunuyor. Her iki kurumdan sağlanan veriler, güvenilir ve güncel bilgi arayan vatandaşlar için hâlâ en önemli referans kaynağı konumunda.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı son depremler tablosunda; depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saatine ilişkin teknik bilgiler detaylı şekilde yer alıyor. Böylece vatandaşlar, doğrulanmış ve resmi ölçümlere doğrudan ulaşabiliyor. AFAD'ın yıl boyunca sürdürdüğü deprem izleme faaliyetleri, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamayı ve bilgi kirliliğini minimuma indirmeyi amaçlıyor.

7 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

7 Aralık 2025 Pazar sabahı İstanbul'un farklı bölgelerinden hafif bir titreşim hissedildiğine dair paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Özellikle yüksek binalarda yaşayan bazı vatandaşlar, çok kısa süren bir sarsıntı algıladıklarını belirterek şu soruyu gündeme getirdi: "İstanbul'da deprem mi oldu?"

Bu iddiaların ardından tüm dikkatler yeniden Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın duyurduğu resmi verilere çevrildi. Her iki kurum da, sosyal medyada hızla dolaşıma giren teyitsiz bilgilere karşı vatandaşları uyararak güncel durumun yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer, doğrulanmamış paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.