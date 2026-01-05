İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 5 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde ani bir yer sarsıntısı yaşandı ve kent genelinde kısa süreli bir panik dalgası oluştu. Birçok noktada eş zamanlı hissedilen hareketlilik, vatandaşların "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 5 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki gözlem istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuna sunuluyor. En küçük yer hareketlerinin bile kaydedildiği bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 5 Ocak tarihli son depremler tablosunda, yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler ayrıntılı olarak paylaşılıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları, verilerin anlık olarak doğrulanmasını sağlıyor. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenmesi gerektiğini vurguluyor.

5 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

5 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan "Deprem mi oldu?" soruları sonrası herkesin gözü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerindeydi. Uzmanlar, doğrulanmamış bilgilerin paniğe sebep olabileceğini belirterek, gelişmelerin resmi kayıtlar üzerinden takip edilmesini tavsiye ediyor.