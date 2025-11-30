Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 30 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
İstanbul sabah saatlerine hazırlanırken, kimi evinde dinleniyor kimi işe yetişmeye çalışıyordu. Tam bu sırada birçok kişi benzer bir sarsıntıdan söz edince sosyal medya tek bir soruya kilitlendi: "Az önce deprem mi oldu?" Kentin farklı noktalarından peş peşe gelen paylaşımlar, hissedilen hareketliliğin arkasındaki gerçek sebebe dair merakı hızla artırdı. Peki gerçekten, İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Güne yeni başlayan birçok İstanbullu, aniden oluşan hafif bir titreşimle şaşkınlık yaşadı. Kısa sürede kentin farklı ilçelerinden benzer yorumların gelmesiyle sosyal medyada konu geniş bir yankı buldu ve herkes aynı soruya odaklandı: " İstanbul'da deprem mi oldu?" Şehir genelinde hissedilen bu hafif hareketliliğin kaynağıyla ilgili belirsizlik bir süre daha devam etti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki tüm sismik hareketleri geniş sensör ağlarıyla anlık olarak takip ediyor. Ülke çapındaki istasyonlardan elde edilen veriler saniyeler içerisinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranına yansıtılıyor. Kandilli'nin yüksek duyarlılıktaki ölçüm sistemleri sayesinde, küçük çaplı mikro sarsıntılar bile kayıt altına alınıp kamuoyuyla paylaşılabiliyor. Bu iki kurumun sunduğu güncel bilgiler, doğrulanmış verilere hızla ulaşmak isteyen vatandaşlar için en güvenilir kaynak olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı son depremler listesinde merkez üssü, büyüklük, derinlik gibi tüm teknik ayrıntılar detaylı biçimde yer alıyor. Böylece vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan kesinliği belirsiz iddiaların aksine doğrulanmış verilere doğrudan erişebiliyor. AFAD'ın yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar, hem deprem bilincini yükseltmeyi hem de güvenilir bilgi akışını kesintisiz sürdürmeyi hedefliyor.

30 KASIM İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

30 Kasım 2025 Pazar sabahı, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden hafif bir sarsıntının hissedildiğine dair paylaşımlar gelmeye başladı. Özellikle yüksek katlarda oturan bazı kişiler, kısa süreli bir titreşim fark ettiklerini belirtirken, sosyal medyada "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu hızla gündeme oturdu. Kentin sabah gündemi kısa sürede bu konuya yoğunlaştı.

