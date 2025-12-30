İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 30 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

30 Aralık sabahı İstanbul'un farklı noktalarında hissedilen ani hareketlilik, kısa sürede kent genelinde endişeye yol açtı. Bazı ilçelerde fark edilen sarsıntının ardından sosyal medyada paylaşımlar artarken, vatandaşlar yaşanan durumun deprem olup olmadığını merak etmeye başladı. Gözler, konuya ilişkin net bilgilerin paylaşılması için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 30 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Yurt genelindeki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. En küçük yer hareketlerinin bile kayıt altına alındığı bu sistem, Kandilli verilerini vatandaşlar için güvenilir bir bilgi kaynağı haline getiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 30 Aralık tarihli son depremler tablosunda; yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat detaylı biçimde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılıyor. AFAD, vatandaşları bilgi kirliliğine karşı uyararak yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

30 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

30 Aralık sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği ifade edilen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli endişeye neden oldu. Sosyal medyada peş peşe yapılan "deprem mi oldu?" paylaşımlarının ardından gözler, Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından yayımlanan güncel kayıtlara çevrildi. Yetkililer, teyit edilmemiş bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek, gelişmelerin resmi veriler üzerinden takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.