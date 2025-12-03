Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
İstanbul sabaha uyanırken şehir genelinde tuhaf bir hareketlilik dikkat çekti. Kimi işe yetişmeye çalışıyor, kimi evde rutinine devam ediyordu; fakat aynı anda pek çok kişi benzer bir durumu hissettiğini paylaşmaya başladı. Sosyal medyada ardı ardına gelen yorumlar şehirde merak dalgası oluşturdu. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul güne alışılmışın dışında bir dinamizmle başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren birçok ilçeden "hafif bir sarsıntı" hissedildiğine dair paylaşımlar gelince, sosyal medya adeta hareketlendi. Evinde hazırlanan da trafikte yol alan da aynı soruya kilitlendi: "Biraz önce deprem mi?" Kentin dört bir yanından yükselen benzer yorumlar, kısa sürede büyük bir merak dalgası oluşturdu ve yaşanan hissiyatın kaynağına dair belirsizlik gündemin odağına yerleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki yer hareketlerini gelişmiş sensör ağları aracılığıyla anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Çeşitli istasyonlardan toplanan veriler saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" ekranına aktarılıyor. Kandilli'nin yüksek duyarlılığa sahip ölçüm sistemleri sayesinde en küçük mikro sarsıntılar bile kaydedilerek kamuoyunun erişimine açılıyor. Her iki kurumun verileri, güncel ve doğrulanmış bilgi arayan vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem listesinde; merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi teknik bilgiler detaylı şekilde yer alıyor. Böylece vatandaşlar, resmi ve doğrulanmış verilere doğrudan ulaşabiliyor. Kurumun yıl boyunca yürüttüğü deprem izleme ve bilgilendirme çalışmaları, hem toplumsal farkındalık yaratmayı hem de bilgi kirliliğini en aza indirmeyi hedefliyor.

3 ARALIK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

3 Aralık 2025 Çarşamba sabahı İstanbul'un farklı ilçelerinden hafif bir sarsıntı hissedildiğine yönelik paylaşımlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Özellikle yüksek katlarda oturan vatandaşlar, çok kısa süreli bir titreşim algıladıklarını belirtirken, şehirde aynı soru yeniden öne çıktı: "İstanbul'da deprem mi oldu?"

Hissedilen bu hareketlilik sonrası gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı resmi verilere çevrildi. Kurumlar, yaptıkları ölçümleri kamuoyuna sunarak dolaşıma giren yanlış bilgilerin önüne geçmeyi amaçladı. Yetkililer ayrıca vatandaşlara, doğrulanmamış sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kaynaklardan takip etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
