İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 29 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde dikkatleri üzerine çekti. Birçok ilçede fark edilen titreşimin ardından vatandaşlar sosyal medyada paylaşımlarda bulunurken, "deprem mi oldu?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer aldı. Resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 29 Ocak itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapında yer alan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, güncel ve güvenilir deprem bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlar için önemli bir başvuru kaynağı olmaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 29 Ocak tarihli son depremler tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgileri ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncellenirken, yetkililer olası bilgi kirliliğine karşı yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

29 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

29 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, vatandaşlar arasında merak ve tedirginlik yarattı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte "deprem mi oldu?" sorusu gündemin üst sıralarına taşınırken, gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarına çevrildi. Yetkililer, teyit edilmemiş bilgilerin paniğe yol açabileceği uyarısında bulunarak gelişmelerin resmi veriler üzerinden takip edilmesini öneriyor.