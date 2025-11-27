Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
İstanbul yeni güne her zamankinden farklı bir atmosferle başlarken, kentin birçok noktasından aynı anda gelen "sarsıntı hissi" paylaşımları kısa sürede gündemin merkezine oturdu. Evinde oturan da yolda olan da benzer bir titreşimden söz edince, sosyal medya tek bir başlığa yoğunlaştı: "Biraz önce deprem mi oldu?" Kentte hızla yayılan bu soru, yaşanan hareketliliğin gerçek nedenine dair merakı daha da artırdı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde uyanan pek çok kişi, aniden hissedilen hafif titreşimle birlikte şaşkınlık içinde birbirine aynı soruyu yöneltmeye başladı. Kentin dört bir yanından gelen benzer paylaşımlar sosyal medyada hızla çoğalırken, gündem bir anda tek bir konuya odaklandı: "Az önce deprem mi oldu?" Şehir genelinde hissedilen bu hareketliliğin kaynağına ilişkin soru işaretleri ise hâlâ yanıt arıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen yer hareketlerini günün her anı yüksek hassasiyetli sensörlerle takip etmeyi sürdürüyor. Farklı istasyonlardan anlık olarak toplanan sismik veriler, hızlı analiz süreçlerinden geçirilerek tespit edilen depremler "Son Depremler" ekranına saniyeler içinde aktarılıyor. Kandilli'nin gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde en küçük mikro sarsıntılar bile kaydedilerek kamuoyuna ulaştırılıyor. Her iki kurumun sağladığı veriler, güvenilir ve doğrulanmış bilgi arayan vatandaşlar için önemli bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın güncel deprem listesinde merkez üssü, büyüklük, derinlik gibi teknik bilgiler detaylı şekilde paylaşılıyor. Böylece vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan doğrulanmamış iddialardan uzak durarak resmi verilere doğrudan ulaşma imkânı buluyor. Kurumun yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar, hem deprem bilincini artırmayı hem de doğru bilgi akışını kesintisiz sürdürmeyi hedefliyor.

27 KASIM İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

27 Kasım 2025 Perşembe sabahı İstanbul'un çeşitli ilçelerinden kısa süreli bir titreşim hissedildiğine yönelik paylaşımlar gelmeye başladı. Özellikle yüksek katlarda oturanlar, sarsıntının anlık da olsa belirgin şekilde hissedildiğini dile getirdi. Bu durumun ardından sosyal medya "İstanbul'da yine deprem mi oldu?" sorusuyla hareketlenirken, kent gündemi birkaç dakika içinde tamamen bu konuya odaklandı.

Söz konusu hissiyatın ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıklamalarına çevrildi. Kurumlar, yapılan ölçümlerin sonuçlarını paylaşarak bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi amaçladı. Ayrıca vatandaşlara, yaşanabilecek spekülatif paylaşımlardan uzak durarak yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri yönünde hatırlatma yapıldı.

