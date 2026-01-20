İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Farklı ilçelerde hissedilen hareketliliğin ardından vatandaşlar, depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin sorulara yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar dikkat çekerken, resmi kurumlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 20 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeye devam ediyor. Yurt geneline yayılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kayıt altına alındığı bu sistem, güncel ve güvenilir deprem bilgisine ulaşmak isteyenler için önemli bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 20 Ocak tarihli son depremler tablosunda; meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgileri ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncellenirken, yetkililer vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiğini hatırlatıyor.

20 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

20 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildiği belirtilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem verilerine yöneldi. Yetkililer, teyit edilmemiş bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek gelişmelerin resmi kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.