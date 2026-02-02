İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 2 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabah saatlerinde ani bir sarsıntıyla sallandı ve kentte kısa süreli paniğe yol açtı. Farklı ilçelerden gelen paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı, "Deprem mi oldu?" sorusu gündemin üst sıralarına çıktı. Vatandaşlar şimdi sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili resmi açıklamaları bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 2 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz ve anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde konumlandırılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin bile kayda alındığı bu sistem, güncel ve güvenilir deprem bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlar için önemli bir başvuru kaynağı olmaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 2 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda, sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7/24 yürütülen izleme çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini belirterek, vatandaşları yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeye davet ediyor.

2 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

2 Şubat sabahı İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen ani sarsıntılar, kısa süreli endişe ve merak yarattı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte "Deprem mi oldu?" sorusu gündemin üst sıralarına taşındı. Vatandaşlar gözlerini Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarına çevirdi. Yetkililer ise doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini vurgulayarak, gelişmelerin yalnızca resmî veriler üzerinden takip edilmesini tavsiye etti.