İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli bir sarsıntı yaşandı ve kent genelinde tedirginlik oluştu. Birçok vatandaş, "Deprem mi oldu?" sorusunu sorarken, depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında bilgi arayışı başladı. Sosyal medyada paylaşımlar hızla yayıldı ve herkes resmi açıklamaları bekler hale geldi. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 16 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketliliği kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Ülke genelindeki yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonlarından gelen veriler anlık olarak analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuna sunuluyor. En küçük yer hareketleri dahi kayda alınarak depremle ilgili güncel bilgi arayanlar için güvenilir bir kaynak oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 16 Ocak tarihli son depremler tablosunda, sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7/24 esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler anlık olarak güncelleniyor. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini belirterek vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan bilgi almaya yönlendiriyor.

16 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

16 Ocak sabahı İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği iddia edilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginlik yarattı. Sosyal medyada art arda paylaşımlar yapılmasının ardından herkesin gözleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem verilerine çevrildi. Yetkililer, kesinleşmemiş bilgilerin endişeyi artırabileceğini vurgulayarak gelişmelerin yalnızca resmi kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.