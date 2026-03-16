İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

16 Mart sabahı İstanbul'da hissedilen kısa süreli sallantı, kent sakinlerinde paniğe yol açtı. Bazı ilçelerde özellikle yüksek katlı binalarda belirgin şekilde hissedilen hareketlilik, "Deprem mi oldu?" sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımların ardından vatandaşlar, sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili resmi açıklamaları merakla takip ediyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 16 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri güvenilir ve resmi kaynaklar arasında yer alıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 16 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablosunda meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detayları paylaşıyor. Yetkililer, 7/24 devam eden izleme ve analiz çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşların yalnızca resmi kaynakları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

16 MART İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

